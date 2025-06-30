РФ масово перекидає "кадирівців" на Запорізький напрямок, — Андрющенко

За словами Петра Андрющенка, це найбільший загон чеченців з 2023 року, який було зафіксовано в Маріуполі.

Related video

Росія перекидає на Запорізький напрямок "кадирівців". Їх доправляють вантажівками до Маріуполя на Донеччині. Про це повідомив керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"15+ військових вантажівок з чеченцями вчора прибуло в Маріуполь з території РФ. За інформацією від наших джерел, вони мають переміститись в Запорізьку область (район Енергодару / Мелітополя / Василівки) сьогодні — завтра на ротацію", — проінформував він.

За словами Петра Андрющенка, це найбільший загон чеченців з 2023 року, який було зафіксовано в Маріуполі. ПеЦе найбліший загон чеченців з 2023 року, який афіксовано в Маріуполі.

"Чергове підтвердження максимальної логічстичної мілітаризації міста", — зауважив він.

Нагадаємо, що 25 червня керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що біля міста Токмак Сили оборони України атакували вантажний потяг росіян.

Також 27 червня аналітики українського проєкту DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили 3 населені пункти в Донецькій області, а також просунулися на ділянці фронту в Запорізькій області.