Тихо и без камер: РФ строит в Мариуполе дорогу для нового наступления, — Андрющенко (фото)

Россияне строят новую объездную дорогу во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Строительство не освещает российская пропаганда, поскольку этот путь может быть предназначен для военной техники и грузов.

Related video

Новая объездная дорога превратит город в удобный хаб для усиления наступления РФ. О ситуации в Мариуполе рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 17 сентября.

"Тихо. Без камер. Без пропагандистских визитов. Каждый логистический проект, который реально важен для войны, — делается в тишине", — пояснил Андрющенко.

Россияне строят под Мариуполем дорогу, чтобы превратить город в логистический хаб Фото: Андрющенко Time

По его словам, эти дороги будут предназначены не для людей, а для колонн военной техники и грузов. Объездная ускорит переброску сил оккупантов и сократит время логистики. Таким образом город станет хабом для новых наступлений россиян.

"Но есть одна разница. Мы видим все. Агентуры у нас точно больше. И от наших глаз в Мариуполе не скроется ни одна их "объездная" — отметил руководитель ЦВО.

Новая дорога под Мариуполем ускорит переброску сил оккупантов

Ситуация в Мариуполе: что известно

Напомним, 8 сентября Петр Андрющенко сообщал, что Россия строит новый военный объект на "Азовстали" в Мариуполе, а линию электроснабжения к нему тянут с Запорожской атомной электростанции.

2 сентября руководитель Центра изучения оккупации сообщал об очередной успешной атаке Сил обороны Украины на часть ПВО россиян в Мариуполе. По его словам, были поражены гаражи с военной техникой.

28 августа Андрющенко рассказывал, что опустошением Павлопольского водохранилища в Донецкой области оккупанты могут вызвать экологическую катастрофу в регионе, а в устье Мариуполя образуется сухое русло с осолонением и замором рыбы.