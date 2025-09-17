Окупанти в День рятувальника вдарили по пожежній частині в Дружківці (фото)
У День рятувальника, 17 вересня, російські окупаційні війська атакували рятувально-пожежну частину на Донбасі. Один із ворожих БПЛА вдарив по пожежній частині в Дружківці Донецької області.
Унаслідок атаки ударною хвилею вибило в'їзні ворота гаража, а осколки посікли фасад. Із рятувальників ніхто не постраждав, оскільки на момент удару вони перебували в укритті, повідомляє ДСНС України у Facebook.
Також практично не пошкоджено техніку.
Фотографії наслідків співробітники ДСНС також опублікували в соцмережі.
"Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б'ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це саме у професійне свято тих, хто кожного дня береже життя інших", — зазначили у відомстві.
Незважаючи на постійну небезпеку, рятувальники не здаються і продовжують допомагати людям.
Удари по рятувальниках, які приїжджають на місця ракетно-дронових атак, — улюблена тактика ЗС РФ.
Наприклад, 4 червня ЗС РФ завдали удару по місцю, де працювали рятувальники в Сумах, ліквідовуючи наслідки попередньої російської атаки. На щастя, тоді обійшлося без жертв і поранених.
29 липня окупанти цілеспрямовано вдарили по співробітниках ДСНС України, поранивши чотирьох осіб.
Спочатку російський БПЛА атакував працівників пожежної команди в Костянтинівці, коли ті намагалися евакуювати цивільне населення з небезпечної зони.
Цього ж дня в Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Двох людей довелося відвезти до лікарні.
Уночі 16 вересня російські війська повторно вдарили безпілотниками по об'єкту в Київській області, на якому працювали рятувальники. Пошкоджень зазнали два пожежно-спецавтомобілі.