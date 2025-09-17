Окупанти в День рятувальника вдарили по пожежній частині в Дружківці (фото)

У День рятувальника, 17 вересня, російські окупаційні війська атакували рятувально-пожежну частину на Донбасі. Один із ворожих БПЛА вдарив по пожежній частині в Дружківці Донецької області.

Унаслідок атаки ударною хвилею вибило в'їзні ворота гаража, а осколки посікли фасад. Із рятувальників ніхто не постраждав, оскільки на момент удару вони перебували в укритті, повідомляє ДСНС України у Facebook.

Також практично не пошкоджено техніку.

Фотографії наслідків співробітники ДСНС також опублікували в соцмережі.

Ударна хвиля пошкодила ворота Фото: ДСНС Автомобілі рятувальників залишилися цілими Фото: ДСНС

"Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б'ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це саме у професійне свято тих, хто кожного дня береже життя інших", — зазначили у відомстві.

Незважаючи на постійну небезпеку, рятувальники не здаються і продовжують допомагати людям.

Удари по рятувальниках, які приїжджають на місця ракетно-дронових атак, — улюблена тактика ЗС РФ.

Наприклад, 4 червня ЗС РФ завдали удару по місцю, де працювали рятувальники в Сумах, ліквідовуючи наслідки попередньої російської атаки. На щастя, тоді обійшлося без жертв і поранених.

29 липня окупанти цілеспрямовано вдарили по співробітниках ДСНС України, поранивши чотирьох осіб.

Спочатку російський БПЛА атакував працівників пожежної команди в Костянтинівці, коли ті намагалися евакуювати цивільне населення з небезпечної зони.

Цього ж дня в Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Двох людей довелося відвезти до лікарні.

Уночі 16 вересня російські війська повторно вдарили безпілотниками по об'єкту в Київській області, на якому працювали рятувальники. Пошкоджень зазнали два пожежно-спецавтомобілі.