Оккупанты в День спасателя ударили по пожарной части в Дружковке (фото)
В День спасателя, 17 сентября, российские оккупационные войска атаковали спасательно-пожарную часть на Донбассе. Один из вражеских БПЛА ударил по пожарной части в Дружковке Донецкой области.
В результате атаки ударной волной выбило въездные ворота гаража, а осколки посекли фасад. Из спасателей никто не пострадал, поскольку на момент удара они находились в укрытии, сообщает ГСЧС Украины в Facebook.
Также практически не повреждена техника.
Фотографии последствий сотрудники ГСЧС также опубликовали в соцсети.
"Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательных подразделениях. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто каждый день бережет жизнь других", – отметили в ведомстве.
Несмотря на постоянную опасность, спасатели не сдаются и продолжают помогать людям.
Удары по спасателям, которые приезжают на места ракетно-дроновых атак, – излюбленная тактика ВС РФ.
Например, 4 июня ВС РФ нанесли удар по месту, где работали спасатели в Сумах, ликвидируя последствия предыдущей российской атаки. К счастью, тогда обошлось без жертв и раненых.
29 июля оккупанты целенаправленно ударили по сотрудникам ГСЧС Украины, ранив четырех человек.
Сначала российский БПЛА атаковал работников пожарной команды в Константиновке, когда те пытались эвакуировать гражданское население из опасной зоны.
В этот же день в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Двух человек пришлось отвезти в больницу.
Ночью 16 сентября российские войска повторно ударили беспилотниками по объекту в Киевской области, на котором работали спасатели. Повреждения получили два пожарно-спецавтомобиля.