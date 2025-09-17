Оккупанты в День спасателя ударили по пожарной части в Дружковке (фото)

В День спасателя, 17 сентября, российские оккупационные войска атаковали спасательно-пожарную часть на Донбассе. Один из вражеских БПЛА ударил по пожарной части в Дружковке Донецкой области.

Related video

В результате атаки ударной волной выбило въездные ворота гаража, а осколки посекли фасад. Из спасателей никто не пострадал, поскольку на момент удара они находились в укрытии, сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

Также практически не повреждена техника.

Фотографии последствий сотрудники ГСЧС также опубликовали в соцсети.

Ударная волна повредила ворота Фото: ГСЧС Автомобили спасателей остались целыми Фото: ГСЧС

"Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательных подразделениях. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто каждый день бережет жизнь других", – отметили в ведомстве.

Несмотря на постоянную опасность, спасатели не сдаются и продолжают помогать людям.

Удары по спасателям, которые приезжают на места ракетно-дроновых атак, – излюбленная тактика ВС РФ.

Например, 4 июня ВС РФ нанесли удар по месту, где работали спасатели в Сумах, ликвидируя последствия предыдущей российской атаки. К счастью, тогда обошлось без жертв и раненых.

29 июля оккупанты целенаправленно ударили по сотрудникам ГСЧС Украины, ранив четырех человек.

Сначала российский БПЛА атаковал работников пожарной команды в Константиновке, когда те пытались эвакуировать гражданское население из опасной зоны.

В этот же день в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Двух человек пришлось отвезти в больницу.

Ночью 16 сентября российские войска повторно ударили беспилотниками по объекту в Киевской области, на котором работали спасатели. Повреждения получили два пожарно-спецавтомобиля.