Пожар на стоянке ТЦ и разбитые авто: ВС РФ ударили по спасателям в Киевской области (видео)

Ночью 16 сентября российские войска повторно ударили беспилотниками по объекту в Киевской области, на котором работали спасатели.

В результате вражеской атаки загорелся пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

К месту прилета приехали спасатели, но во время тушения пожара ВС РФ повторно ударили по объекту.

Дроны РФ попали на автомобильную стоянку торгового центра

Повреждения получили два пожарно-спасательных автомобиля. Пожарным удалось ликвидировать огонь, на месте происшествия работали 13 спасателей и три единицы техники.

РФ ударила дронами по Киевской области 16 сентября: что известно

Ночью 16 сентября российские военные запустили ударные БПЛА по Киевской области. Киевская ОВА сообщила об угрозе подлета воздушных целей в 1:08, силы ПВО работали по целям.

Один дрон летел над левым берегом Киева, в городе сигнала тревоги не было, но опасность сохранялась, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 16 сентября атаковали другие регионы Украины баллистическими ракетами и "Шахедами". Известно о 10 ударах по Запорожью.

Фокус ранее описывал последствия детонации боеприпасов в Киевской области рядом с поездом "Харьков-Перемышль". Людей эвакуировали с места происшествия и пересадили на другие поезда.