Взрывы боеприпасов возле поезда с пассажирами: "Укрзалізниця" меняет график движения (видео)

После детонации боеприпасов в Киевской области возле поезда "Харьков-Перемышль" другие составы последуют с опозданием до трех часов в течение дня. "Укрзалізниця" налаживает объездные маршруты.

Related video

Поезд №73 "Харьков-Перемышль" продолжил движение после взрыва боеприпасов под Бояркой Киевской области. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку на поезде, а еще 21 пассажира подвезли к Киевскому вокзалу. В 4:15 поезд в Киеве подберет этих пассажиров и продолжит движение.

"Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить пограничный контроль и максимально сохранить пересадки. Пострадавших не было. Некоторые получили незначительные повреждения при посадке/высадке", — рассказал он.

Всем пассажирам оказали помощь на месте происшествия. Вещи все найдены, добавил глава правления.

"Укрзалізниця" информирует пассажиров о возможных задержках в отправлении отдельных поездов до 2-3 часов в течение дня. Они будут следовать объездными маршрутами.

Перевозчик опубликовал график движения поездов, которые запустили из-за чрезвычайной ситуации.

По данным начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, трем женщинам нужно было оказать медицинскую помощь. У них была острая реакция на стресс.

Поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Также идет тактовое движение пригородных поездов в Боярку в течение всего воскресенья.

Напомним, взрывы из-за детонации боеприпасов жители Киевской области слышали в ночь на 14 сентября. В результате была повреждена контактная сеть, поэтому произошла аварийная остановка поезда.

Фокус сообщал о десятках взрывов в Киевской области в ночь на 14 сентября без сигнала воздушной тревоги. Telegram-каналы писали о возможной диверсии.