Под Киевом прогремели десятки взрывов без объявления воздушной тревоги: что известно на сейчас

В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели десятки мощных взрывов без объявления воздушной тревоги.

Первые из них были слышны около половины 12 ночи и продолжили раздаваться дальше, сообщил корреспондент Фокуса.

В то же время в анонимных телеграмм-каналах появилась информация, что причиной взрывов может быть диверсия, в результате которой произошла детонация.

"Предварительно в Киевской области произошла диверсия/нарушение правил безопасности на одном из объектов, произошла детонация", — говорится в сообщении и подчеркивается, что эта информация будет уточняться.

Тем временем в местных пабликах Киева и Киевской области появились видео, на которых видно и слышно взрывы.

Официальной информации о взрывах от Киевской областной военной администрации и ее начальника Николая Калашника на момент публикации материала не было.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.

9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.