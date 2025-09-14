Під Києвом пролунали десятки вибухів без оголошення повітряної тривоги: що відомо на зараз

У ніч на 14 вересня у Київській області пролунали десятки потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги.

Перші з них було чутно близько о пів на 12 ночі та продовжили лунати далі, повідомив кореспондент Фокусу.

Водночас в анонімних телеграм-каналах з'явилась інформація, що причиною вибухів може бути диверсія, внаслідок якої сталась детонація.

"Попередньо у Київській області сталась диверсія/порушення правил безпеки на одному із обʼєктів, сталась детонація", — йдеться у повідомленні та підкреслюється, що ця інформація буде уточнюватись.

Тим часом у місцевих пабліках Києва та Київської області з'явились відео, на яких видно та чутно вибухи.

Офіційної інформації щодо вибухів від Київської обласної військової адміністрації та її начальника Миколи Калашника на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.

9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, внаслідок чого загинули понад 20 людей.