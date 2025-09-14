Вибухи боєприпасів біля поїзда з пасажирами: "Укрзалізниця" змінює графік руху (відео)

Після детонації боєприпасів у Київській області біля поїзда "Харків-Перемишль" інші потяги прямуватимуть із запізненням до трьох годин протягом дня. "Укрзалізниця" налагоджує об'їзні маршрути.

Поїзд №73 "Харків-Перемишль" продовжив рух після вибуху боєприпасів під Бояркою Київської області. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку на поїзді, а ще 21 пасажира підвезли до Київського вокзалу. О 4:15 поїзд у Києві підбере цих пасажирів і продовжить рух.

"Працюємо з польськими колегами, щоб прискорити прикордонний контроль і максимально зберегти пересадки. Постраждалих не було. Дехто отримав незначні пошкодження під час посадки/висадки", — розповів він.

Усім пасажирам надали допомогу на місці події. Речі всі знайдені, додав голова правління.

"Укрзалізниця" інформує пасажирів про можливі затримки у відправленні окремих поїздів до 2-3 годин протягом дня. Вони прямуватимуть об'їзними маршрутами.

Перевізник опублікував графік руху поїздів, які запустили через надзвичайну ситуацію.

За даними начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, трьом жінкам потрібно було надати медичну допомогу. У них була гостра реакція на стрес.

Поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд пошкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Також триває тактовий рух приміських поїздів до Боярки протягом усієї неділі.

Нагадаємо, вибухи через детонацію боєприпасів жителі Київської області чули в ніч на 14 вересня. У результаті було пошкоджено контактну мережу, тож сталася аварійна зупинка поїзда.

Фокус повідомляв про десятки вибухів у Київській області в ніч на 14 вересня без сигналу повітряної тривоги. Telegram-канали писали про можливу диверсію.