Взрывы без воздушной тревоги: в Киевской области детонировали боеприпасы рядом с пассажирским поездом, — СМИ

Взрывы, которые в ночь на 14 сентября слышали жители Киевской области, без объявления воздушной тревоги в регионе — это детонация боеприпасов при их перевозке по железной дороге

Сам взрыв произошел в районе села Калиновка, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, в момент взрыва рядом двигался пассажирский поезд №730 сообщением "Харьков — Перемышль".

"В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения. Сотни пассажиров срочно эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших нет, а возгорание вагонов не зафиксировано.

Информацию о повреждении железнодорожной инфраструктуры подтвердили в "Укрзализныце".

"Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать измененным маршрутом", — отметили в компании.

В то же время начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник подчеркнул, что взрывы, которые раздавались на Киевщине, не связаны с российскими атаками.

"Взрывы, которые слышали жители области не связаны с воздушной атакой врага. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся", — написал Калашник.

Он также отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Напомним, поздно вечером 13 сентября корреспондент Фокуса сообщил о десятках взрывов, которые прогремели в Киевской области несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

