Вибухи без повітряної тривоги: на Київщині детонували боєприпаси поруч з пасажирським потягом, — ЗМІ

Вибухи, які у ніч на 14 вересня чули мешканці Київської області, без оголошення повітряної тривоги в регіоні — це детонація боєприпасів під час їх перевезення залізницею

Related video

Сам вибух стався в районі села Калинівка, повідомило видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, у момент вибуху поруч рухався пасажирський потяг №730 зі сполученням "Харків — Перемишль".

"Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу, що спричинило аварійну зупинку потяга через відсутність напруги. Сотні пасажирів терміново евакуювали з місця події до прилеглої лісосмуги", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих немає, а займання вагонів не зафіксовано.

Інформацію про пошкодження залізничної інфраструктури підтвердили в "Укрзалізниці".

"Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом", — зазначили в компанії.

Водночас начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підкреслив, що вибухи, які лунали на Київщині, не пов'язані з російськими атаками.

"Вибухи, що чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога. В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", — написав Калашник.

Він також наголосив, що на місці події працюють оперативні служби та пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом.

Нагадаємо, пізно увечері 13 вересня кореспондент Фокусу повідомив про десятки вибухів, які пролунали в Київській області попри те, що в регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

У ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.