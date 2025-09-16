Россия атакует Украину ракетами и дронами: в Николаеве и Запорожье есть погибшие

В ночь на 16 сентября российские оккупационные войска атакуют Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками типа "шахед".

В частности вражеские БПЛА несколько раз фиксировали над столицей Украины — Киевом, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Угроза ударных беспилотников для столицы. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги!", — написал Ткаченко в 1:08.

После этого в столице дали отбой воздушной тревоги, но через несколько минут объявили ее снова.

"Отмечаем БпЛА над левым берегом", — отмечал тогда Ткаченко.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнял, что в столице работает ПВО.

Атаки на Запорожье и Николаев

Воздушные силы ВСУ после полуночи предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

А потом появились сообщения от начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова о 10 российских ударов по Запорожью.

"Один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок. Увеличилось количество людей, которым понадобилась помощь медиков в результате вражеской атаки на Запорожье", — написал Федоров и обнародовал видео с последствиями вражеской атаки.

Он также отметил, что на местах попаданий работают бригады скорой, а раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил. что ночью россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской общине.

"Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора. Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", — подчеркнул Ким.

В половине третьего ночи взрыв также прогремел в Сумах.

Напомним, в ночь на 16 сентября ВС РФ нанесли десять ударов по Запорожью.

В ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.