Росія атакує Україну ракетами та дронами: у Миколаєві та Запоріжжі є загиблі

У ніч на 16 вересня російські окупаційні війська атакують Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками типу "шахед".

Зокрема ворожі БПЛА кілька разів фіксували над столицею України — Києвом, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Загроза ударних безпілотників для столиці. Будьте в укриттях до відбою тривоги!", — написав Ткаченко о 1:08.

Після цього у столиці дали відбій повітряної тривоги, але через кілька хвилин оголосили її знову.

"Відмічаємо БпЛА над лівим берегом", — зазначав тоді Ткаченко.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнював, що у столиці працює ППО.

Атаки на Запоріжжя та Миколаїв

Повітряні сили ЗСУ після опівночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

А згодом з'явились повідомлення від начальника Запорізької ОВА Івана Федорова про 10 російських ударів по Запоріжжю.

"Одна людина загинула, сім — постраждали, в тому числі одна дитина. Збільшилася кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав Федоров та оприлюднив відео з наслідками ворожої атаки.

Він також зазначив, що на місцях влучань працюють бригади швидкої, а пораненим надається необхідна медична допомога.

Водночас начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив. що уночі росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді.

"Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактора. Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", — наголосив Кім.

О пів на третю ночі вибух також пролунав в Сумах.

У ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.