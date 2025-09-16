ВС РФ нанесли десять ударов по Запорожью: разрушены дома, горят авто (фото, видео)

В ночь на 16 сентября российские оккупационные войска нанесли более десяти ударов по Запорожью, в результате чего в городе повреждены частные здания и горят автомобили.

Один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Изуродованные машины, выбитые окна и поврежденные фасады. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. В одном из районов города вражеский удар вызвал возгорание", — написал Федоров.

Он также обнародовал фото, на которых видно авто в огне, а также повреждения фасадов домов.

Последствия удара РФ по Запорожью 16 сентября Последствия удара РФ по Запорожью 16 сентября Последствия удара РФ по Запорожью 16 сентября Последствия удара РФ по Запорожью 16 сентября

Впоследствии Федоров уточнил, что из-за российского обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.

"Россияне продолжают атаковать областной центр. В результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек", — отметил начальник Запорожской ОГА.

Он также подчеркнул, что в результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения.

Отметим, что перед тем, как в Запорожье прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях, которые летели в сторону города.

Иван Федоров также предупреждал, что область могут атаковать баллистическими ракетами.

Напомним, в ночь на 15 сентября ВС РФ атаковали Запорожье, в результате чего у части жителей исчезла электроэнергия.

В ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.