ВС РФ нанесли десять ударов по Запорожью: разрушены дома, горят авто (фото, видео)
В ночь на 16 сентября российские оккупационные войска нанесли более десяти ударов по Запорожью, в результате чего в городе повреждены частные здания и горят автомобили.
Один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Изуродованные машины, выбитые окна и поврежденные фасады. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. В одном из районов города вражеский удар вызвал возгорание", — написал Федоров.
Он также обнародовал фото, на которых видно авто в огне, а также повреждения фасадов домов.
Впоследствии Федоров уточнил, что из-за российского обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.
"Россияне продолжают атаковать областной центр. В результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек", — отметил начальник Запорожской ОГА.
Он также подчеркнул, что в результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения.
Отметим, что перед тем, как в Запорожье прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях, которые летели в сторону города.
Иван Федоров также предупреждал, что область могут атаковать баллистическими ракетами.
Напомним, в ночь на 15 сентября ВС РФ атаковали Запорожье, в результате чего у части жителей исчезла электроэнергия.
В ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.