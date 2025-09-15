ВС РФ атаковали Запорожье: у части жителей исчезла электроэнергия (фото)

В ночь на 15 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего в городе произошло возгорание.

В городе прогремели сразу несколько мощных взрывов, о которых сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Взрывы, которые были слышны в городе — вражеская атака на Запорожский район", — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеской атаки в городе произошло возгорание, а экстренные службы выехали на место удара.

В то же время чем именно россияне атаковали Запорожье Федоров не указал, хотя перед взрывами предупреждал, что городу угрожают удары скоростных ракет.

"На эту минуту, без пострадавших. Последствия устанавливаются", — подчеркнул Федоров.

Он также обнародовал фото последствий российского удара по региону.

"В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома", — отметил Федоров.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.

9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.