Пожежа на стоянці ТЦ і розбиті авто: ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Київській області (відео)
Уночі 16 вересня російські війська повторно вдарили безпілотниками по об'єкту в Київській області, на якому працювали рятувальники.
Унаслідок ворожої атаки загорілася пожежа на території автомобільної стоянки торгового центру. Про це повідомив пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
До місця прильоту приїхали рятувальники, але під час гасіння пожежі ЗС РФ повторно вдарили по об'єкту.
Пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі. Вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь, на місці події працювали 13 рятувальників і три одиниці техніки.
РФ вдарила дронами по Київській області 16 вересня: що відомо
Уночі 16 вересня російські військові запустили ударні БПЛА по Київській області. Київська ОВА повідомила про загрозу підльоту повітряних цілей о 1:08, сили ППО працювали по цілях.
Один дрон летів над лівим берегом Києва, у місті сигналу тривоги не було, але небезпека зберігалася, повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 16 вересня атакували інші регіони України балістичними ракетами та "Шахедами". Відомо про 10 ударів по Запоріжжю.
Фокус раніше описував наслідки детонації боєприпасів у Київській області поруч із поїздом "Харків-Перемишль". Людей евакуювали з місця події та пересадили на інші поїзди.