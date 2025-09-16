Пожежа на стоянці ТЦ і розбиті авто: ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Київській області (відео)

Уночі 16 вересня російські війська повторно вдарили безпілотниками по об'єкту в Київській області, на якому працювали рятувальники.

Унаслідок ворожої атаки загорілася пожежа на території автомобільної стоянки торгового центру. Про це повідомив пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До місця прильоту приїхали рятувальники, але під час гасіння пожежі ЗС РФ повторно вдарили по об'єкту.

Дрони РФ потрапили на автомобільну стоянку торгового центру

Пошкоджень зазнали два пожежно-рятувальні автомобілі. Вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь, на місці події працювали 13 рятувальників і три одиниці техніки.

РФ вдарила дронами по Київській області 16 вересня: що відомо

Уночі 16 вересня російські військові запустили ударні БПЛА по Київській області. Київська ОВА повідомила про загрозу підльоту повітряних цілей о 1:08, сили ППО працювали по цілях.

Один дрон летів над лівим берегом Києва, у місті сигналу тривоги не було, але небезпека зберігалася, повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 16 вересня атакували інші регіони України балістичними ракетами та "Шахедами". Відомо про 10 ударів по Запоріжжю.

Фокус раніше описував наслідки детонації боєприпасів у Київській області поруч із поїздом "Харків-Перемишль". Людей евакуювали з місця події та пересадили на інші поїзди.