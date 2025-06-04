Обстрел по спасателям в Сумах: ГСЧС показали жуткие кадры с места удара (видео)

Утром, 4 июня, российские войска нанесли удар по Сумах, применив ударные дроны. В результате атаки были повреждены складские помещения и гражданский автотранспорт. Во время тушения пожара, возникшего после попаданий, спасатели попали под повторный обстрел со стороны оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под повторными вражескими обстрелами. К счастью, личный состав не пострадал, техника осталась неповрежденной", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что несмотря на постоянную угрозу вражеских обстрелов — очаги горения ликвидированы.

Обстрел города Сумы

Около 9:20 утра 3 июня в Сумах прогремели мощные взрывы — российские войска обстреляли центральную часть города. В первые часы после атаки сообщалось о по меньшей мере двух погибших и 20 раненых. На месте также вспыхнули автомобили.

По словам руководителя Сумской ОГА Олега Григорова, враг применил реактивные системы залпового огня, попав по жилым домам, медицинскому учреждению и припаркованным автомобилям. Всего было зафиксировано по меньшей мере пять прилетов.

Позже стало известно, что количество жертв из-за удара российской армии по Сумах увеличилось до четырех. В больнице умер мужчина, а его семилетняя дочь получила тяжелые ранения.

На следующий день, 4 июня, в Сумской ОГА сообщили, что количество жертв в результате российского удара по Сумской общине 3-го июня возросло до пяти. В больнице умерла 86-летняя пострадавшая.

Напомним, ночью 4 июня российская армия атаковала Харьков баллистическим вооружением и беспилотниками: под ударом оказались гражданское предприятие и частный сектор, есть попадания возле многоэтажных домов. В городе поднялись масштабные пожары.

Ранее в ГУР сообщили, что российская промышленность способна ежемесячно изготавливать от 60 до 70 ракет "Искандер-М", которыми обстреливают Украину. Кроме того, военно-промышленный комплекс Российской Федерации успевает покрывать потребности в Х-101 и "Калибрах", а в арсеналах хранится почти 3 тысячи воздушных средств поражения