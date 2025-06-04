Россияне ударили по Харькову ракетами и дронами: начались масштабные пожары, детали

Российская армия атаковала Харьков баллистическим вооружением и беспилотниками: под ударом оказались гражданское предприятие и частный сектор, есть попадания возле многоэтажных домов. В городе начались масштабные пожары.

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Фокус собрал информацию о ночной атаке россиян по Харькову.

Российская атака по городу ночью впервые состоялась около 02:30 часов. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прогремело несколько взрывов, уточнив, что город атакуют ударные БпЛА.

Однако мониторинговые каналы информировали, что по Харькову, вероятно, был нанесен удар баллистическими ракетами.

Информацию о ракетном ударе по городу впоследствии подтвердил и сам городской голова. Он отметил, что Ситуационный центр сообщил о попадании ракет, что случилось в Новобаварском районе Харькова. Россияне атаковали гражданское предприятие.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на место удара направляются оперативные службы.

Около 03:00 часов атака по городу продолжилась — ударные беспилотники добрались до Харькова, в городе прогремело несколько взрывов.

По предварительной информации Игоря Терехова, в результате атаки зафиксировано попадание "Шахеда" возле жилых многоэтажек.

Около 03:20 в Харькове прогремел еще один взрыв. Игорь Терехов сообщил, что россияне попали по частному сектору Новобаварского района города.

Глава ОВА Синегубов также уточнил, что в результате атаки известно как минимум об одном пострадавшем. Ранения получил 30-летний мужчина из Новобаварского района.

Также в Харькове начался пожар — в ведомстве отметили, что пылает частный жилой дом.

Около 04:00 часов Терехов уточнил, что в Харькове начались масштабные пожары в промышленных зонах.

Другие последствия российской атаки устанавливаются.

Напомним, российские СМИ ночью 4 июня сообщили, что в Рыльске Курской области прогремела серия взрывов и поднялся пожар.

3 июня российские паблики информировали об атаке на Крымский мост.