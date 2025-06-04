Росіяни вдарили по Харкову ракетами та дронами: здійнялися масштабні пожежі, деталі

Російська армія атакувала Харків балістичним озброєнням та безпілотниками: під ударом опинилися цивільне підприємство та приватний сектор, є влучання біля багатоповерхових будинків. У місті здійнялися масштабні пожежі.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки росіян по Харкову.

Російська атака по місту уночі вперше відбулася близько 02:30 години. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунало кілька вибухів, уточнивши, що місто атакують ударні БпЛА.

Однак моніторингові канали інформували, що по Харкову, ймовірно, було завдано удару балістичними ракетами.

Інформацію про ракетний удар по місту згодом підтвердив і сам міський голова. Він зазначив, що Ситуаційний центр повідомив про влучання ракет, що трапилося у Новобаварському районі Харкова. Росіяни атакували цивільне підприємство.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на місце удару прямують оперативні служби.

Близько 03:00 години атака по місту продовжилася — ударні безпілотники дісталися Харкова, у місті пролунало кілька вибухів.

За попередньою інформацією Ігоря Терехова, внаслідок атаки зафіксоване влучання "Шахеда" біля житлових багатоповерхівок.

Близько 03:20 у Харкові прогримів ще один вибух. Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили по приватному сектору Новобаварського району міста.

Голова ОВА Синєгубов також уточнив, що внаслідок атаки відомо щонайменше про одного постраждалого. Поранень зазнав 30-річний чоловік з Новобаварського району.

Також у Харкові здійнялася пожежа — у відомстві зазначили, що палає приватний житловий будинок.

Близько 04:00 години Терехов уточнив, що у Харкові здійнялися масштабні пожежі у промислових зонах.

Інші наслідки російської атаки встановлюються.

Нагадаємо, російські ЗМІ уночі 4 червня повідомили, що у Рильську Курської області прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа.

3 червня російські пабліки інформували про атаку на Кримський міст.