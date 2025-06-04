Обстріл по рятувальниках у Сумах: ДСНС показали моторошні кадри з місця удару (відео)

Вранці, 4 червня, російські війська завдали удару по Сумах, застосувавши ударні дрони. Внаслідок атаки були пошкоджені складські приміщення та цивільний автотранспорт. Під час гасіння пожежі, що виникла після влучань, рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку окупантів.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою", — йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що попри постійну загрозу ворожих обстрілів — осередки горіння ліквідовані.

Обстріл міста Суми

Близько 9:20 ранку 3 червня в Сумах пролунали потужні вибухи — російські війська обстріляли центральну частину міста. У перші години після атаки повідомлялося про щонайменше двох загиблих і 20 поранених. На місці також спалахнули автомобілі.

За словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог застосував реактивні системи залпового вогню, влучивши по житлових будинках, медичній установі та припаркованих автівках. Загалом було зафіксовано щонайменше п’ять прильотів.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв через удар російської армії по Сумах збільшилася до чотирьох. У лікарні помер чоловік, а його семирічна донька отримала важкі поранення.

Наступного дня, 4 червня, у Сумській ОВА повідомили, що кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня зросла до п'яти. У лікарні померла 86-річна постраждала.

Нагадаємо, вночі 4 червня російська армія атакувала Харків балістичним озброєнням та безпілотниками: під ударом опинилися цивільне підприємство та приватний сектор, є влучання біля багатоповерхових будинків. У місті здійнялися масштабні пожежі.

Раніше в ГУР повідомили, що російська промисловість здатна щомісяця виготовляти від 60 до 70 ракет "Искандер-М", якими обстрілюють Україну. Крім того, військово-промисловий комплекс Російської Федерації встигає покривати потреби в Х-101 та "Калібрах", а в арсеналах зберігається майже 3 тисячі повітряних засобів ураження