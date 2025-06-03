Не успевает запустить все "Искандеры": сколько ракет может производить РФ и какой запас, — ГУР

Российская промышленность способна ежемесячно изготавливать от 60 до 70 ракет "Искандер-М", которыми обстреливают Украину. Кроме того, военно-промышленный комплекс Российской Федерации успевает покрывать потребности в Х-101 и "Калибрах", а в арсеналах хранится почти 3 тысячи воздушных средств поражения, рассказало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О количестве ракет, которые изготавливает и хранит РФ для обстрелов Украины, ГУР рассказало медиа NV.

Медиа получило ответ на запрос в ГУР МОУ, в котором журналисты интересовались производительностью российского ВПК. Разведчики сообщили о количестве ракет, которые изготавливаются в РФ ежемесячно. Суммарно — от 205 до 255 ракет различных типов.

Какое количество ракет изготавливает РФ в месяц:

баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М" — 60-70 шт;

гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" — 10-15 шт;

крылатые ракеты 9М728 и 9М729 "Искандер-К" — 20-30 шт;

крылатые ракеты X-101 — 60-70 шт;

крылатые ракеты "Калибр" — 25-30 шт;

крылатые ракеты X-32 — до 10 шт;

крылатые ракеты П-800 "Оникс" и гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" — 20-30 шт.

Подсчеты показывают, что, ориентировочно, за пять месяцев 2025 года РФ получила от 1025 до 1275 ракет различных типов.

В статье также привели данные о запасах ракет РФ, о которых сообщила украинская разведка (суммарно — 2760 шт.):

"Искандер-М" — почти 600 шт;

"Кинжал" — более 100 шт;

"Искандер-К" — почти 300 шт;

X-101 — более 300 шт;

"Калибр" — более 400 шт;

X-22/32 — до 300 шт;

"Оникс" и "Циркон" — около 700 шт;

баллистических ракет КНДР KN-23 — 60 шт.

Обстрелы Украины — детали

Между тем на портале "Новинарня" на основе данных Генштаба ВСУ подсчитали количество ракет различных типов, которые РФ выпускала по Украине с января по май 2025 года. Выяснилось, за это время россияне применили 405 средств поражения. Из них, ориентировочно, около 70-80 — "Искандер-М": месячная партия ракет, выпущенных российским ВПК, израсходовалась в течение пяти месяцев.

Отметим, утром 1 июня Фокус писал о массированном ракетном обстреле Украины, во время которого взрывы раздавались, среди прочего, в Житомирской области. Россияне применили ракеты Х-101, а пуски состоялись около 1 часа, написали OSINT-каналы. Согласно данным Воздушных сил, россияне применяли почти 500 дронов-камикадзе "Шахед" и семь ракет. Средствам ПВО удалось сбить три из четырех "Искандер-К"/Х-101, а об обезвреживании баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 данных не было.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум, сообщила военная администрация. Россияне применили дальнобойные РСЗО ВС РФ и убили двух человек в центре города.

Напоминаем, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина" для уничтожения самолетов, которые участвуют в ракетных обстрелах Украины.