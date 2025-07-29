Бьют целенаправленно: ВС РФ ударили по спасателям в Константиновке и Херсоне
Российские оккупанты не только калечат и убивают мирное население в Украине, но и специально атакуют службы спасателей и эвакуации, которые спешат помочь пострадавшим и увезти людей из охваченных войной городов и сел.
29 июля в результате двух атак на сотрудников ГСЧС Украины были ранены четыре спасателя, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Сначала российский БПЛА атаковал сотрудников местной пожарной команды, когда те пытались эвакуировать гражданское население из опасной зоны.
В результате удара два спасателя получили ранения, а служебный автомобиль был поврежден.
Коллеги предоставили им медицинскую помощь и транспортировали их в медучреждение.
Отметим, что перед этим оккупанты атаковали Константиновку тремя ФАБ-250, ранив троих местных жителей.
В этот же день в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое сотрудников, их отвезли в больницу.
"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям. По тем, кто каждый день спасает человеческие жизни!" – подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, утром 29 июля ВС РФ ударили из РСЗО по мирным людям в селе Новоплатоновка Харьковской области, убив пятерых человек, которые пришли к местному магазину за гуманитарной помощью.
Мы также писали, что российская армия ударила по больнице и роддому в Каменском Днепропетровской области. Три человека погибли, в том числе 23-летняя девушка на седьмом месяце беременности, которая лежала на сохранении и ждала сына.