Бьют целенаправленно: ВС РФ ударили по спасателям в Константиновке и Херсоне

Российские оккупанты не только калечат и убивают мирное население в Украине, но и специально атакуют службы спасателей и эвакуации, которые спешат помочь пострадавшим и увезти людей из охваченных войной городов и сел.

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29 июля в результате двух атак на сотрудников ГСЧС Украины были ранены четыре спасателя, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сначала российский БПЛА атаковал сотрудников местной пожарной команды, когда те пытались эвакуировать гражданское население из опасной зоны.

В результате удара два спасателя получили ранения, а служебный автомобиль был поврежден.

Коллеги предоставили им медицинскую помощь и транспортировали их в медучреждение.

Отметим, что перед этим оккупанты атаковали Константиновку тремя ФАБ-250, ранив троих местных жителей.

Российские террористы атаковали Контантиновку тремя ФАБами Фото: Соцсети

В этот же день в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое сотрудников, их отвезли в больницу.

"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям. По тем, кто каждый день спасает человеческие жизни!" – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, утром 29 июля ВС РФ ударили из РСЗО по мирным людям в селе Новоплатоновка Харьковской области, убив пятерых человек, которые пришли к местному магазину за гуманитарной помощью.

Мы также писали, что российская армия ударила по больнице и роддому в Каменском Днепропетровской области. Три человека погибли, в том числе 23-летняя девушка на седьмом месяце беременности, которая лежала на сохранении и ждала сына.