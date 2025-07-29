Б'ють цілеспрямовано: ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Костянтинівці та Херсоні

Російські окупанти не тільки калічать і вбивають мирне населення в Україні, а й спеціально атакують служби рятувальників та евакуації, які поспішають допомогти постраждалим і вивезти людей з охоплених війною міст і сіл.

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29 липня внаслідок двох атак на співробітників ДСНС України було поранено чотирьох рятувальників, повідомляють на сторінці відомства у Facebook.

Спочатку російський БПЛА атакував співробітників місцевої пожежної команди, коли ті намагалися евакуювати цивільне населення з небезпечної зони.

Унаслідок удару двоє рятувальників дістали поранення, а службовий автомобіль було пошкоджено.

Колеги надали їм медичну допомогу та транспортували їх до медзакладу.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували Костянтинівку трьома ФАБ-250, поранивши трьох місцевих жителів.

Російські терористи атакували Контантинівку трьома ФАБами Фото: Соцсети

Цього ж дня в Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранено двох співробітників, їх відвезли в лікарню.

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по рятувальниках. По тих, хто щодня рятує людські життя!" — підкреслили в ДСНС.

Нагадаємо, вранці 29 липня ЗС РФ вдарили з РСЗВ по мирних людях у селі Новоплатонівка Харківської області, убивши п'ятьох людей, які прийшли до місцевого магазину по гуманітарну допомогу.

Ми також писали, що російська армія вдарила по лікарні та пологовому будинку в Кам'янському Дніпропетровської області. Три людини загинули, зокрема 23-річна дівчина на сьомому місяці вагітності, яка лежала на збереженні та чекала на сина.