Удар по Кам'янському: померла 23-річна вагітна, у пологовому серйозні руйнування (відео)

Збройні сили Російської Федерації вдарили по лікарні у Кам'янському та убили 23-річну українку, яка перебувала у пологовому будинку. Загиблу звати Діана, 23 роки, — жінка чекала дитина та перебувала під наглядом лікарів.

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Через кілька годин після влучання російської ракети по центру Кам'янського зросла кількість загиблих мирних жителів, ідеться у заяві президента України Володимира Зеленського. З'ясувалось, що удар ЗС РФ відбувся о 2 год: лікарі розповіли, що намагались врятувати жінок та медпрацівників, терміново відправивши їх в укриття.

Оновлена інформація про Кам'янське з'явилась у Telegram-каналі президента близько 11 год 29 липня. Глава держави зауважив, що ідеться про черговий російський злочин на тлі заяв Москви про мир.

"Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки", — написав Зеленський.

Тим часом у кам'янських пабліках опублікували фото загиблої. Вказується, що жінка перебувала на сьомому місяці вагітності й чекала сина.

Удар по Кам'янському — фото Діани, вагітної, яка загинула 29 липня Фото: Telegram

Удар по Кам'янському — що сталось 29 липня

Працівники пологового будинку, який потрапив під удар РФ у Кам'янському, розповіли про те, як відреагували на нічні події. Лікарка Яна, завідувачка пологового відділення, сказала, що на момент удару усі перебували на робочих місцях, а після російської атаки "було дуже лячно". Чергова зміна вивела породіль з немовлятами у безпечне місце і цим "трохи заспокоїла".

"Ніякої паніки не було, ми намагались максимально не допустити паніки. Ми тримались і підтримували жінок", — пояснили лікарка.

У репортажі "Суспільне Дніпро" бачимо наслідки російського обстрілу. У кадр потрапили потрощені палати для вагітних та породіль: ліжка засипані склом, зламані меблі, пошкоджене обладнання. Також на відео потрапила загальна панорама пошкодженого будинку. Це триповерхова споруда, у якої вибухова хвиля пошкодила ледь чи не усі вікна. Комунальники почали відновлювальні роботи і на подвір'ї виросла ціла гора рам: їх мають замінити після російської атаки.

Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ по Кам'янському Дніпропетровської області та по колонії у Запорізькій області. Місцеві пабліки повідомили про вибухи, а згодом місцева військова адміністрація підтвердила повітряну атаку росіян. Згідно з даними Мін'юсту, ідеться про Біленьківську виправну колонію. Загинуло 17 людей, поранено понад 40: росіяни застосували керовану авіабомбу.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ зранку 29 липня опублікували звіт про нічний обстріл. Командування заявило, що ЗС РФ запустили 39 засобів ураження: 37 дронів та дві ракети "Искандер-М". Засоби ППО збили або знешкодили 32 безпілотники: є влучання обох ракет та п'яти дронів у трьох точках.

Нагадуємо, OSINT-аналітики з'ясували, з яких полігонів ЗС РФ запускають "Шахеди" по Україні, та розповіли, як їх можна знищити.