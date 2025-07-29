Пошкоджені пологовий та дитсадок: мер Кам'янського підтвердив атаку росіян на місто (фото)

Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади. Двоє людей загинули.

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Значні ушкодження отримали пологове та терапевтичне відділення 9-ї лікарні у Кам'янському. У будівлях пошкоджено покрівлю, вибито усі вікна. Вогнем знищено декілька авто на парковці лікарні, повідомив очільник міста Андрій Білоусов.

Фото: ДСНС

В Кам'янському росіяни атакували лікарні та житлові будинки Фото: ДСНС

За його словами, п'ятеро мешканців Кам'янського отримали поранення.

"Усіх пацієнтів перевезено до інших лікувальних закладів. Також вибито вікна у шкірно-венерологічному диспансері та дитячій поліклініці. Потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях №31 та №11, також пошкодження отримала 8-ма гімназія та садочок №2. Постраждав житловий фонд — пошкоджено 49 будинків, вибито більше 300 вікон", — розповів Білоусов.

Він повідомив, що з перших хвилин на місці події працюють рятувальники, поліція, міські служби, волонтери. Він присутній на місці обстрілу разом із начальником Кам’янської РВА Олегом Гапічем.

"З 8:00 на зеленій зоні по просп. Відродження (Аношкіна) розпочне роботу Мобільний ЦНАП. Фахівці нададуть допомогу в оформленні компенсації за пошкоджене житло в межах державної програми єВідновлення", — резюмував мер.

В ДСНС повідомили, що росіяни атакували цивільні об'єкти в місті, а також спеціально вдарили по рятувальниках, які прибули на місце обстрілу в Синельниківському районі. Згорів вантажний автомобіль, про постраждалих не повідомлялось.

Росіяни атакували рятувальників, які приїхали на місце обстрілу Фото: ДСНС

Нагадаємо, Фокус писав про нічний обстріл України росіянами. В Запорізькій області російська армія атакувала пенітенціарну установу, вбивши щонайменше 16 людей.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися до південної частини Степногірська, на захід від Оріхова. Також ЗС РФ нібито захопили село Плавні.