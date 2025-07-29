Повреждены роддом и детсад: мэр Каменского подтвердил атаку россиян на город (фото)

Частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом — повреждены медучреждения. Два человека погибли.

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Значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы в Каменском. В зданиях повреждена кровля, выбиты все окна. Огнем уничтожено несколько авто на парковке больницы, сообщил глава города Андрей Белоусов.

Фото: ДСНС

В Каменском россияне атаковали больницы и жилые дома Фото: ДСНС

По его словам, пятеро жителей Каменского получили ранения.

"Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике. Разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11, также повреждения получила 8-я гимназия и садик №2. Пострадал жилой фонд — повреждены 49 домов, выбито более 300 окон", — рассказал Белоусов.

Он сообщил, что с первых минут на месте происшествия работают спасатели, полиция, городские службы, волонтеры. Он присутствует на месте обстрела вместе с начальником Каменской РВА Олегом Гапичем.

"С 8:00 на зеленой зоне по просп. Возрождения (Аношкина) начнет работу Мобильный ЦНАП. Специалисты окажут помощь в оформлении компенсации за поврежденное жилье в рамках государственной программы еВідновлення", — резюмировал мэр.

В ГСЧС сообщили, что россияне атаковали гражданские объекты в городе, а также специально ударили по спасателям, которые прибыли на место обстрела в Синельниковском районе. Сгорел грузовой автомобиль, о пострадавших не сообщалось.

Россияне атаковали спасателей, которые приехали на место обстрела Фото: ДСНС

Напомним, Фокус писал о ночном обстреле Украины россиянами. В Запорожской области российская армия атаковала пенитенциарное учреждение, убив по меньшей мере 16 человек.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова. Также, ВС РФ якобы захватили село Плавни.