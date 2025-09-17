ЗС РФ масовано атакували Добропілля: житлові будинки у вогні (відео)

На оприлюднених кадрах видно, що деякі будинки після обстрілу вщент зруйновані. Попередньо, росіяни атакували Добропілля дронами.

На відео видно, як палають приватні будинки у Добропіллі Донецької області. Чоловік за кадром каже, що тут військових ЗСУ не було, а росіяни просто вдарили по будинках цивільних, кадри з'явились на місцевих Telegram-каналах.

Росіяни вдарили по Добропіллю

Також чоловік коментуючи удар, каже, що росіяни застосували ударні дрони типу "Шахед" та КАБи.

"Приватний будинок спалили на***р… руський мир", — каже чоловік.

На відео чути звуки, схожі на постріли, але той же чоловік пояснює, що це лопається від жару пожежі шифер на дахах.

В іншому ролику чоловік намагається загасити пожежу із відра.

Нацполіція Донеччини, ОВА та МВА обстріл поки не коментували.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Сили оборони просунулись біля двох населених пунктів на Добропільському напрямку. Генштаб ЗСУ окремо наголошує, що ЗС РФ намагались прорвати українську оборону на Лиманському напрямку.

А колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що ворог планує кілька операцій оперативно-стратегічного рівня. Одним з пріоритетних напрямків буде Покровський, але також росіяни намагатимуться наблизитись до Запоріжжя.