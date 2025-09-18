Контрнаступ на Добропіллі: ЗСУ звільнили вже сім населених пунктів, — Зеленський (відео)

Також президент України повідомив, що ЗСУ вже звільнили від окупантів 160 км кв. Про це стало відомо під час робочої поїздки Зеленського у Донецьку область, де він нагородив державними нагородами воїнів, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Related video

В Офісі президента розповіли, що на Донеччині Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції, подякував за результати та відзначив захисників державними нагородами.

Зеленський розповів про успіхи на Добропільскому напрямку

"Воїни здійснюють контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля. Попри жорсткі бої українські захисники завдають росіянам відчутних втрат і позбавляють їх можливості реалізувати наступальну операцію", - сказано у повідомленні.

Президент України заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо перебігу Добропільської контрнаступальної операції, загальної оперативної обстановки на всьому фронті та планів.

В повідомленні сказано, що від початку операції українські воїни звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більше ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.

"Також українські захисники взяли в полон майже сто російських загарбників. Лише цими тижнями втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2500 осіб, із яких більш як 1300 – убиті", — повідомляють в Офісі президента.

За результати саме цими тижнями Володимир Зеленский відзначив воїнів "Хрестом бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, а також княгині Ольги ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський нагородив військових під час візиту на Донеччину Фото: Офіс президента

"Знаю про ваші кроки. Головком неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачив ваших побратимів. Хочу подякувати за вашу стійкість. Ви справді приклад для Збройних Сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони. Вдячний за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім’ям за те, що підтримують вас. Бажаю вам всім здоров’я та стійкості", – сказав президент.

Глава держави разом із присутніми захисниками вшанував памʼять їхніх загиблих побратимів хвилиною мовчання.

Але російські окупанти продовжують обстрілювати Добропілля. Тільки 17 вересня місцеві жителі показали, як палають будинки після атаки "Шахедів".

За даними аналітиків, Сили оборони просунулись біля двох населених пунктів на Добропільському напрямку. Генштаб ЗСУ окремо наголошує, що ЗС РФ намагались прорвати українську оборону на Лиманському напрямку.