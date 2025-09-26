Росіяни скаржаться на три "котли" під Добропіллям: що говорять карти та аналітики

На картах бойових дій під Добропіллям і далі існують "котли" для підрозділів Збройних сил Російської Федерації, в яких вони опинились близько тижня тому. Російські військкори скаржаться на відрізані позиції й проблеми з логістикою. Тим часом українське командування інформує, що противник опинися у вузькому проході, затиснутий з двох сторін.

Related video

Під час прориву на Добропілля ЗС РФ надто розтягнули наступаючі сили, після цього бійці ЗСУ провели контратаки, і тепер лінія боїв розірвана у кількох місцях, пояснив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. Зі слів представника командування, росіяни опинились у "складному становищі" і їх вже нікуди особливо тіснити, оскільки навколо них — українські позиції, пролунало в ефірі.

Наступ РФ - Трегубов про бої під Добропіллям

Наступ РФ — події під Покровськом та Добропіллям

Тим часом зранку 26 вересня з'явились пояснення російського мілблогера про ситуацію під Добропіллям. Він визнав, що на даному напрямку є "вузьке місце", якому ледь вдається доставляти боєприпаси. Крім того, наголошується, що особливо важка ситуація для росіян на західному фланзі, оскільки "ми його не можемо нічим прикрити, ні артилерією, ні завести туди належним чином кількість резервів". Водночас на двох аналітичних картах бачимо, що завдяки атакам ЗСУ можна нарахувати від одного до двох-трьох "котлів": місцевість, у якій опинились російські штурмовики, повністю оточена українцями. На карті проєкту DeepState станом на 26 вересня не помітно, щоб мінімум один "котел" якось з'єднувався з основними силами ЗС РФ.

Наступ РФ - DeepState показали 1 котел під Добропіллям Фото: DeepState Наступ РФ - карта з трьома котлами під Добропіллям Фото: Скриншот

Щоб відбувається під Добропіллям — OSINTери та ЗСУ

Про ситуацію на Покровському напрямку 24 вересня розповіли у Telegram-каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Вказується, що на карті бойових дій дійсно помітно три "котли": меншого розміру, більший і найбільший на півдні, відокремлений річкою від східного флангу. Водночас аналітики пояснили, що на проблемних позиціях застрягло небагато росіян. Крім того, вони не зовсім ізольовані, бо отримують боєприпаси через скиди дронів.

"В цих "котлах" насправді може перебувати не дуже багато [росіян], десь рота, десь батальйон, і то не факт. Вони постійно кидають нові сили на відбиття позицій, наприклад у Новоторецькому забезпечення відбувається завдяки дронам з припасами. Зараз виглядає як дійсно [дивовижна] кіллзона для русаків", — ідеться у дописі.

25 вересня про ситуацію на Покровському напрямку написав боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Військовий опублікував фрагмент ділянки фронту під Добропіллям, на якій бачимо смугу, утримувану росіянами. Якщо порівняти ці дані з лінією боїв DeepState, то бачимо, що з'явилась ще одна точка можливого прориву ЗСУ: нижче Никанорівки, у районі Бойківки. Втім, третій, найбільший, "котел" поки не підтверджений.

Наступ РФ - Мучной про бої під Добропіллям 25 вересня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Підтверджується, що підрозділи Сил оборони витіснили противника з Никанорівки (на західному фланзі від найвужчої точки прориву), а їм назустріч наступають інші частини на східному фланзі від Маяка. Водночас зауважується, що бої ідуть складно, оскільки росіяни використовують опорні пункти і їх важче вибити з Новоторецького.

"Тут противник тримається за опорники, тому просування йде важко – кожен метр дається ціною напружених боїв. Західніше, у районі Новоторецького, стоїть ще один серйозний ворожий вузол оборони", — пояснив "Мучной".

Тим часом зранку 26 вересня Генштаб опублікував карту бойових дій на Покровському напрямку, на якій позначено бої у вузькому місці під Добропіллям. Згідно з даними командування, протягом минулої доби тут нарахували 67 штурмів ЗС РФ.

Зазначимо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про успіхи ЗСУ під Добропіллям. Глава держави голосив, що вдалось звільнити сім населених пунктів.

Нагадуємо, 26 вересня аналітики Інституту вивчення війни оцінили шанси ЗС РФ на наступ на Куп'янському напрямку.