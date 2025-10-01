Война в Украине перешла в стадию истощения: будет ли выход из "глухого угла", — Гетьман

Война России против Украины постепенно переходит в стадию борьбы на истощение, где ни одна из сторон не способна достичь решающих успехов. Линия фронта фактически стабилизировалась, а бои приобрели характер локальных столкновений.

Related video

В эфире телеканала "Еспресо" ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман высказал мнение о ходе осенне-зимней кампании. По его словам боевые действия не будут столь активными из-за определенных трудностей, в том числе в работе военной техники. Кроме того, погодные условия усложняют как наступательные, так и оборонительные действия для каждой из противоборствующих сторон.

Что касается текущего состояния фронта, то линия боевого соприкосновения стала относительно стабильной.

"Это тот глухой пункт, о котором в свое время говорил командующий Залужным, что рано или поздно война перейдет в такую ​​фазу. То есть сейчас ни одна из сторон не может достичь существенных успехов — ни российская в наступлении, ни мы в контрнаступательных действиях. То есть война переходит в войну на истощение, в позиционную войну", — отметил Гетьман.

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от внешней поддержки. Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его данным, представил Дональду Трампу план действий, предусматривающий проведение наступательных операций и контрударов. При этом Киев рассчитывает на усиление поставок вооружений от союзников для ударов по российским тылам и уничтожения военной инфраструктуры.

"Но бить нужно не вглубь территории РФ, а поражать именно те военные российские объекты, до которых мы можем дотянуться и которые подпитывают российскую линию фронта", — считает Гетьман.

Таким образом если Украина действительно будет получать системную поддержку как восточный фланг Европы, то Россия истощится быстрее — даже несмотря на помощь со стороны Китая или Северной Кореи.

Напомним, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал ситуация у Доброполья, где подразделения ВС РФ попали в окружение. По словам генерала, для полного уничтожения вражеской группировки украинским войскам не хватает ресурсов, и прежде всего личного состава.

Бывший директор ЦРУ Дэвида Петреуса отметил достижения Украины в области беспилотных систем. По мнению американского генерала, беспилотники, и в том числе подводные дроны Toloka TLK-1000, могут стать ключом к победе Украины над Россией.