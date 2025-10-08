"РФ считала, что время на ее стороне": Украина может выиграть войну на истощение, — The Atlantic

Надежды на достижение мира, которые появились благодаря переговорам президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, развеялись. Впрочем новая стратегия Украины дает неожиданные результаты и возможности выиграть войну на истощение.

Россияне считали, что время на их стороне, однако война на истощение продолжается и ВС РФ до сих пор не смогли захватить ключевые стратегические города и логистические узлы на северо-востоке Украины. Об этом рассказал журналист The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, который посетил украинских военных у линии фронта.

Журналист пообщался с военными, увидел собственными глазами, как дроны ВСУ наносят противнику потери, и пришел к мысли, что Украина имеет все шансы на победу в войне на истощение.

Война на истощение: что указывает на возможную победу Украины

Несмотря на значительное преимущество России в живой силе, ее усилия по захвату ключевых "крепостей" на северо-востоке Украины не увенчались значительными успехами. Более того, россиянам понадобится немало времени и значительные усилия, чтобы достичь цели.

"Захват этого пояса потребует нескольких лет ожесточенных боев, учитывая недавний успех Украины в повреждении российских нефтепроводов и тыловых баз", — говорится в публикации.

Украинские офицеры, с которыми встретился журналист, рассказали ему, что основной ключ к сдерживанию российской армии заключается в "поиске лучших способов компенсации острой нехватки человеческих ресурсов в Украине". Для этого уже реализуется ряд шагов:

применение технологий беспилотников на поле боя, которые дают Украине возможность защититься в неравном бою;

"более осторожное" использование артиллерии;

более точные перемещения войск ВСУ;

лучшие планы ротации.

Один из командующих объяснил Ворту: главная цель — не допустить прямого столкновения, чтобы военнослужащим ВСУ не приходилось вступать в бои с россиянами.

Журналист отметил, что посещал Украину последний раз перед этим около 9 месяцев назад и тогда возвращался с совсем другим впечатлением.

"Когда я в последний раз был в стране, девять месяцев назад, Украина, казалось, имела настоящие проблемы: ее вооружение отставало, а Россия продвигалась на передовой с тем, что украинские пехотинцы называли "мясными волнами" солдат и наемников, которые, казалось бы, непригодны для использования", — рассказал Уорт.

Однако сейчас у него появилась новая уверенность в том, что украинцы могут выиграть в войне на истощение. Время, которое якобы играло в пользу РФ, зато "может смещаться в сторону Украины".

"Теперь, похоже, появилась новая уверенность, что Украина переориентирует свои институты на длительную войну, быстро учась на поле боя и продолжая не только наносить постоянные потери врагу, но и ограничивать свои собственные", — отметил Уорт.

Стоит отметить, что украинский журналист и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко 7 октября в колонке Фокуса рассказал, что война на истощение началась. В связи с этим эксперт призвал готовиться к вероятному ухудшению энергетической ситуации.

Майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо" 1 октября также заявлял, что война в Украине перешла на стадию истощения.