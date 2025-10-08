"Глухий кут": політолог назвав момент, якого чекають у Кремлі, щоб "знести" Путіна

Російсько-українська війна зайшла у "глухий кут": колишні прибічники президента РФ Володимира Путіна визнають, що задуми захопити Україну провалилися, а ресурсів для нового наступу немає. Водночас Путін не готовий оголосити повну та відкриту мобілізацію.

Росіяни у зв'язку з цим очікують на можливий наступ української армії. У Кремлі збентежені щодо ресурсів для відбиття атак ЗСУ. Про це в етері "24 Каналу" розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

Коли у Кремлі можуть спробувати "знести" Путіна

Володимир Путін боїться, що через "глухий кут" на війні Росії з Україною єдиним виходом для врегулювання ситуації може стати замороження бойових дій. Свого часу саме цього вимагала прагматична частина оточення лідера Кремля, однак на це він не погоджується.

У той час Київ продовжує отримувати озброєння і зокрема нову зброю, яка поліпшує позиції ЗСУ на полі бою і дозволяє вести наступальні дії.

"Як тільки "яструби" і прагматики побачать, що війна у глухому куті, а Росія починає програвати — вони "знесуть" Путіна. У Росії почнеться хаос", — вважає Ейдман.

Тоді розпочнуться внутрішні суперечки і протистояння, через що політикам Кремля стане не до війни. Путін не зможе встояти і втримати всю владу за умови, якщо маятник колихнеться в іншу сторону.

Оточення Володимира Путіна не готове воювати довго. Кризову ситуацію, яка могла спричинити хаос, російська влада пережила після так званого "заколоту Пригожина", однак тоді ситуацію вдалося стабілізувати. Коли ж до влади у США вдруге прийшов Дональд Трамп, пропозиції до врегулювання війни в Україні якого не прийняв лідер Кремля, РФ так і залишилася у "глухому куті", що не до вподоби більшості російських політиків.

Варто зазначити, що сам Володимир Путін публічно хвалиться успіхами на фронті. Під час виступу 7 жовтня лідер Кремля заявляв, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було "правильним і своєчасним", а також оголосив, що ЗСУ нібито "відступають всією лінією бойового зіткнення".

