Путін похвалився успіхами на фронті та виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну

Рішення, ухвалені в лютому 2022 року, зокрема повномасштабне вторгнення в Україну, російський президент Володимир Путін назвав "правильними і своєчасними".

Про це глава Кремля, якому сьогодні виповнилося 73 роки, заявив на нараді в Санкт-Петербурзі на нараду з командувачами угруповань окупаційних військ і членами Ради безпеки РФ, на якій заслухав начальника Генерального штабу Валерія Герасимова та інших, повідомляє ТАСС.

Вислухавши доповіді, Путін заявив, що "противник відступає всією лінією бойового зіткнення", а також зазначив, що "Росія безумовно повинна досягти всіх цілей СВО", подякувавши всьому особовому складу на фронті "за проявлені мужність і героїзм".

Він звинуватив Київ у тому, що той нібито завдає ударів по мирних об'єктах на території РФ, щоб справити враження на "західних покровителів".

Примітно, що нарада відбулася в Петропавлівському соборі, де поховані російські імператори.

Як пишуть росЗМІ, Путін зазначив, що вибрав це місце як "символ спадкоємності традицій і служіння державі".

Тим часом ЗС РФ продовжує обстрілювати українські міста і знищувати енергетичну та залізничну інфраструктуру. Так, Шостка в Сумській області вже четверту добу без води, їжі та газу. Не менш складна ситуація в Чернігівській області, а також у прифронтових регіонах.

