Пересиджує Єльцина на п'ять років: диктатори почали вітати Путіна з днем народження

Російському президенту сьогодні виповнюється 73 роки. 25 років тому Путін став практично беззмінним правителем РФ після того, як перший президент РФ Борис Єльцин пішов із посади, тому що "настав час".

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну сьогодні виповнюється 73 роки. Одним із перших із привітаннями вже відгукнувся північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, який назвав Путіна "дорогим товаришем" і заявив, що дружба КНДР і РФ буде "вічною". А тим часом варто зазначити, що вік Путіна наближається до критичної межі, адже далеко не всі радянські генсеки подолали 80-річний рубіж, а перший президент РФ Борис Єльцин і зовсім помер у 76 років. Фокус зібрав усе, що відомо про день народження Путіна і про те, як він прийшов до влади.

Остання публічна поява Путіна відбулася в Сочі минулого тижня Фото: Скриншот

У своєму офіційному листі Кім Чен Ин назвав день народження Путіна "знаменним" і заявив, що під його "мудрим керівництвом" РФ "прославляє славу як світової держави з потужною політичною системою і сильною державною міццю, як могутньої держави, що очолює побудову нового, багатополярного світу".

У листі Кім Чен Ин прямо говорить, що сучасна Росія асоціюється саме з правлінням Путіна і "немислима" у відриві від його "видатної керівної сили". Наприкінці він запевняє у своїй дружбі і повідомляє, що Росія і Північна Корея разом робитимуть "важливий внесок у формування справедливого і багатополярного світопорядку". І КНДР допомагатиме Росії воювати проти України. Кім назвав це "справедливою боротьбою російського народу".

Також із привітаннями відзначився Олександр Лукашенко, який у своєму привітанні говорив про "тверду волю у відстоюванні національних інтересів РФ".

Але варто зазначити, що в далекому 2000 році про Володимира Путіна ніхто не знав, його рейтинг був лише 2%, а його становлення в Кремлі стало результатом операції "Наступник". Сам Путін, судячи з усього, наступника не готує, а тим часом його вік натякає, що 25-річне правління добігає кінця. Серед генеральних секретарів ЦК КПРС тільки двоє подолали 80-річний рубіж:

Володимир Ленін: 53 роки (помер у 1924)

Йосип Сталін: 73 роки (помер у 1953)

Георгій Маленков: 86 років (помер у 1988)

Микита Хрущов: 77 років (помер у 1971)

Леонід Брежнєв: 75 років (помер у 1982)

Юрій Андропов: 69 років (помер у 1984)

Костянтин Черненко: 73 роки (помер у 1985)

Михайло Горбачов: 91 рік (помер у 2022)

Маленков і Хрущов не були генеральними секретарями на момент смерті, але занесені до списку, оскільки обіймали цю посаду раніше.

А перший президент РФ Борис Єльцин пішов з поста президента Російської Федерації 31 грудня 1999 року. На момент відходу йому було 68 років. У своїй промові він заявив, що йде не тому що "втомився або хворий", а тому що "настав час". На той момент він уже переніс п'ятий інфаркт. У 2007 році 76-річний Єльцин помер.

Борис Єльцин передає повноваження Президента Володимиру Путіну, 31 грудня 1999 року Фото: ТАСС

"Настав час для нового покоління. Прийшов час для тих, хто молодший, енергійніший, хто краще розуміє сучасний світ. Відповідно до Конституції, йдучи у відставку, я підписав Указ про покладання обов'язків президента Росії на голову уряду Володимира Володимировича Путіна. Він — сильна людина, рішуча, розумна. Він знає, як вивести Росію з кризи. Він знає, як зробити Росію сильною і процвітаючою. Я впевнений, що він впорається з цим завданням. Я впевнений, що він буде гідно представляти Росію на міжнародній арені", — сказав Єльцин у своєму новорічному зверненні, 31 грудня 1999 року, фактично давши старт 25-річному правлінню Путіна.

Передвиборчий штаб Путіна 1999 року Фото: ТАСС

Відставка Єльцина призвела до дострокових президентських виборів, до яких можливі конкуренти Путіна були не готові. Кандидати на пост президента Юрій Лужков і Євген Примаков зняли свої кандидатури. До моменту відставки Єльцина популярність Путіна перевищила 50 %. Під керівництвом в. о. президента були і державні ЗМІ, і адміністративні ресурси, що істотно сприяло його перемозі.

Як Путін відсвяткує день народження

РосЗМІ вже зазначили, що це 21-й день народження Путіна на посаді президента Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив рідкісну заяву, в якій згадувалася сім'я російського президента, а саме онуки. Пєсков повідомив, що на 7 жовтня заплановано багато міжнародних телефонних розмов, а онуки привітають Путіна "тепло і з любов'ю".

Де і як Путін святкуватиме — невідомо. Пєсков повідомив розпливчасто: "у колі рідних і знайомих. Однак часто святкування має робочий характер, і президент використовує можливість для спілкування зі своїми колегами з інших країн".

Один із днів народжень Путін провів у Сибіру разом із Сергієм Шойгу

Раніше, до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, про дні народження Путіна повідомляли детальніше, він навіть влаштовував прийоми в Санкт-Петербурзі та Кремлі. Наприклад, свій перший день народження на посаді президента Росії (48 років) Володимир Путін відзначив у Павловську, передмісті Санкт-Петербурга, у компанії політиків, олігархів і артистів: Михайла Боярського і Валерія Гергієва. А 2012 року мільярдер Олександр Шохін подарував йому картину "Лист Путіну". У різні роки йому також дарували тигрів і собак, наприклад цуценя акіта-іну на прізвисько Юме (мрія), подарували з Японії 2011 року.

Картина "Лист Путіну" подарована олігархом Олександром Шохіним Фото: ТАСС

У 2014 році, коли РФ анексувала Крим, Путін вирушив у похід Сибіром і отримав у подарунок шкатулку з видами Севастополя. Далі дні народження кремлівського лідера ставали дедалі менш публічними, а 2022 року, коли ЗС РФ повномасштабно вторглися на територію України, Путін відзначив у Петербурзі на неформальному саміті СНД у Костянтинівському палаці, де отримав у подарунок трактор від Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Михайло Горбачов, перший і останній президент СРСР, помер 2022 року. Його перекладач після заявляв, що він був "шокований" війною в Україні. Володимира Путіна на похороні Горбачова не було, але він "приклався" до труни.

Раніше, після параду в Пекіні, Володимир Путін визнав, що обговорював із Сі Цзіньпінем можливість прожити до 150 років.