Пересиживает Ельцина на пять лет: диктаторы начали поздравлять Путина с днем рождения

Российскому президенту сегодня исполняется 73 года. 25 лет назад Путин стал практически бессменным правителем РФ после того, как первый президент РФ Борис Ельцин ушел с поста, потому что "пришло время".

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сегодня исполняется 73 года. Одним из первых с поздравлениями уже отозвался северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который назвал Путина "дорогим товарищем" и заявил, что дружба КНДР и РФ будет "вечной". А тем временем стоит отметить, что возраст Путина приближается к критическому рубежу, так как очень немногие советские генсеки преодолели 80-летний рубеж, а первый президент РФ Борис Ельцин и вовсе умер в 76 лет. Фокус собрал все, что известно о дне рождении Путина и о том, как он пришел к власти.

Последнее публичное появление Путина состоялось в Сочи на прошлой неделе Фото: Скриншот

В своем официальном письме Ким Чен Ын назвал день рождения Путина "знаменательным" и заявил, что под его "мудрым руководством" РФ "прославляет славу как мировой державы с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучего государства, возглавляющего построение нового, многополярного мира".

В письме Ким Чен Ын прямо говорит, что современная Россия ассоциируется именно с правлением Путина и "немыслима" в отрыве от его "выдающейся руководящей силы". В конце он заверяет в своей дружбе и сообщает, что Россия и Северная Корея вместе будут вносить "важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка". И КНДР будет помогать России воевать против Украины. Ким назвал это "справедливой борьбой российского народа".

Также с поздравлениями отметился Александр Лукашенко, который в своем поздравлении говорил об "твердой воле в отстаивании национальных интересов РФ".

Но стоит отметить, что в далеком 2000 году о Владимире Путине никто не знал, его рейтинг был всего 2%, а его становление в Кремле стало результатом операции "Преемник". Сам Путин, судя по всему, преемника не готовит, а тем временем его возраст намекает, что 25-летнее правление подходит к концу. Среди генеральных секретарей ЦК КПСС только двое преодолели 80-летний рубеж:

Владимир Ленин: 53 года (умер в 1924)

Иосиф Сталин: 73 года (умер в 1953)

Георгий Маленков: 86 лет (умер в 1988)

Никита Хрущев: 77 лет (умер в 1971)

Леонид Брежнев: 75 лет (умер в 1982)

Юрий Андропов: 69 лет (умер в 1984)

Константин Черненко: 73 года (умер в 1985)

Михаил Горбачев: 91 год (умер в 2022)

Маленков и Хрущев не были генеральными секретарями на момент смерти, но включены в список, так как занимали этот пост ранее.

А первый президент РФ Борис Ельцин ушел с поста президента Российской Федерации 31 декабря 1999 года. На момент ухода ему было 68 лет. В своей речи он заявил, что уходит не потому что "устал или болен", а потому что "пришло время". На тот момент он уже перенес пятый инфаркт. В 2007 году 76-летний Ельцин умер.

Борис Ельцин передает полномочия Президента Владимиру Путину, 31 декабря 1999 года Фото: ТАСС

"Пришло время для нового поколения. Пришло время для тех, кто моложе, энергичнее, кто лучше понимает современный мир. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал Указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Он – сильный человек, решительный, умный. Он знает, как вывести Россию из кризиса. Он знает, как сделать Россию сильной и процветающей. Я уверен, что он справится с этой задачей. Я уверен, что он будет достойно представлять Россию на международной арене", — сказал Ельцин в своем новогоднем обращении, 31 декабря 1999, фактически дав старт 25-летнему правлению Путина.

Предвыборный штаб Путина в 1999 году Фото: ТАСС

Отставка Ельцина привела к досрочным президентским выборам, к которым возможные конкуренты Путина были не готовы. Кандидаты на пост президента Юрий Лужков и Евгений Примаков сняли свои кандидатуры. К моменту отставки Ельцина популярность Путина превысила 50 %. Под руководством и. о. президента были и государственные СМИ, и административные ресурсы, что существенно способствовало его победе.

Как Путин отпразднует день рождения

РосСМИ уже отметили, что это 21-й день рождения Путина на посту президента России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал редкое заявление в котором упоминалась семья российского президента, а именно внуки. Песков сообщил, что на 7 октября запланировано много международных телефонных разговоров, а внуки поздравят Путина "тепло и с любовью".

Где и как Путин будет праздновать – неизвестно. Песков сообщил расплывчато: "в кругу родных и знакомых. Однако часто празднование носит рабочий характер, и президент использует возможность для общения со своими коллегами из других стран".

Один из дней рождений Путин провел в Сибири вместе с Сергеем Шойгу

Ранее, до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину о днях рождения Путина сообщали более подробно, он даже устраивал приемы в Санкт-Петербурге и Кремле. Например, свой первый день рождения в должности президента России (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга в компании политиков, олигархов и артистов: Михаила Боярского и Валерия Гергиева. А в 2012 году миллиардер Александр Шохин подарил ему картину "Письмо Путину". В разные годы ему также дарили тигров и собак, например щенка акита-ину по кличке Юме (мечта), подарили из Японии в 2011 году.

Картина "Письмо Путину" подаренная олигархом Александром Шохиным Фото: ТАСС

В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым, Путин отправился в поход по Сибири и получил в подарок шкатулку с видами Севастополя. Далее дни рождения кремлевского лидера становились все менее публичными, а в 2022 году, когда ВС РФ полномасштабно вторглись на территорию Украины, Путин отметил в Петербурге на неформальном саммите СНГ в Константиновском дворце, где получил в подарок трактор от Александра Лукашенко.

Напомним, Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, умер в 2022 году. Его переводчик после заявлял, что он был "шокирован" войной в Украине. Владимира Путина на похоронах Горбачева не было, но он "приложился" к гробу.

Ранее, после парада в Пекине, Владимир Путин признал, что обсуждал с Си Цзиньпинем возможность прожить до 150 лет.