Горбачев был потрясен войной с Украиной, но не комментировал агрессию РФ, — переводчик генсека

По словам Павла Палажченко, позиция Горбачева по Украине была сложной и противоречивой, потому что покойный политик продолжал верить в идею Советского Союза.

Последний советский лидер Михаил Горбачев был потрясен российским вторжением в Украину и психологически подавлен ухудшением отношений Москвы с Киевом в последние годы. Об этом в комментарии Reuters рассказал переводчик бывшего генсека Павел Палажченко, который проработал с покойным советским президентом 37 лет.

По словам Палажченко, он несколько недель назад разговаривал с Горбачевым по телефону и был поражен тем, насколько он травмирован событиями в Украине.

"Вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы стала для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически, — сказал переводчик. — В наших с ним беседах стало совершенно очевидно, что он был шокирован и сбит с толку происходящим (после российского вторжения в феврале) по самым разным причинам. Он не только верил в близость русского и украинского народов, он считал, что эти две нации смешались".

К такому выводу бывший генсек пришел, в частности, из-за того, что семья его жены жила в Украине. При этом Горбачев принял решение не давать комментарии о российской агрессии, за одним исключением. В феврале он одобрил заявления, в котором содержится призыв к скорейшему прекращению боевых действий и решению гуманитарных проблем.

По словам Павла Палажченко, позиция Михаила Горбачева по Украине была сложной и противоречивой, потому что покойный политик все еще верил в идею Советского Союза.

"Конечно, своего рода ментальной картой для него и для большинства людей его политического поколения по-прежнему является некая воображаемая страна, включающая в себя большую часть бывшего Советского Союза", — сказал Палажченко, подчеркнув при этом, что Горбачев не стал бы вести войну, чтобы восстановить ныне несуществующую страну.

Переводчику напомнили, что в последние месяцы существования СССР советские войска не раз применяли силу против граждан республик, борющихся за независимость. Политики Литвы и Латвии прямо обвиняют Горбачева в кровопролитии.

В ответ на это Палажченко заметил, что Горбачев верил в решение проблем исключительно политическими средствами. Поэтому он либо не знал о некоторых из этих кровавых эпизодах, либо "крайне неохотно" санкционировал применение силы для предотвращения хаоса.

Напомним, в 2014 году Михаил Горбачев назвал оккупацию Крыма российскими войсками "счастливым событием". Он заявил, что "референдум" показал желание крымчан жить в России и выразил поддержку действиям Путина.

Как сообщалось, 30 августа Михаил Горбачев умер в Москве на 92-ом году жизни.