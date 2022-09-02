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Горбачов був вражений війною з Україною, але не коментував агресію РФ, — перекладач генсека

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Останній генеральний секретар СРСР Михайло Горбачов

За словами Павла Палажченка, позиція Горбачова щодо України була складною та суперечливою, бо покійний політик продовжував вірити в ідею Радянського Союзу.

Останній радянський лідер Михайло Горбачов був вражений російським вторгненням в Україну та психологічно пригнічений погіршенням відносин Москви з Києвом останніми роками. Про це в коментарі Reuters розповів перекладач колишнього генсека Павло Палажченко, який працював із покійним радянським президентом 37 років.

За словами Палажченка, він кілька тижнів тому розмовляв із Горбачовим телефоном і був вражений тим, наскільки він травмований подіями в Україні.

"Уся еволюція відносин між Росією та Україною за останні роки стала для нього дуже, дуже великим ударом. Це дійсно розчавило його емоційно і психологічно, — сказав перекладач. — У наших з ним розмовах стало цілком очевидно, що він був шокований і спантеличений тим, що відбувається (після російського вторгнення в лютому) з різних причин. Він не тільки вірив у близькість російського й українського народів, він вважав, що ці дві нації змішалися".

Такого висновку колишній генсек дійшов, зокрема, через те, що родина його дружини жила в Україні. При цьому Горбачов ухвалив рішення не давати коментарів про російську агресію, за одним винятком. У лютому він схвалив заяву, в якій міститься заклик до якнайшвидшого припинення бойових дій і вирішення гуманітарних проблем.

За словами Павла Палажченка, позиція Михайла Горбачова щодо України була складною та суперечливою, бо покійний політик усе ще вірив в ідею Радянського Союзу.

"Звичайно, свого роду ментальною картою для нього та для більшості людей його політичного покоління, як і раніше, є якась уявна країна, що включає велику частину колишнього Радянського Союзу", — сказав Палажченко, підкресливши при цьому, що Горбачов не став би вести війну, щоб відновити країну, яка нині не існує.

Перекладачеві нагадали, що в останні місяці існування СРСР радянські війська неодноразово застосовували силу проти громадян республік, які борються за незалежність. Політики Литви та Латвії прямо звинувачують Горбачова в кровопролитті.

У відповідь Палажченко зауважив, що Горбачов вірив у вирішення проблем виключно політичними засобами. Тому він або не знав про деякі з цих кривавих епізодів, або "вкрай неохоче" санкціонував застосування сили для запобігання хаосу.на.

Нагадаємо, у 2014 році Михайло Горбачов назвав окупацію Криму російськими військами "щасливою подією". Він заявив, що "референдум" показав бажання кримчан жити в Росії та висловив підтримку діям Путіна.

Як повідомлялося, 30 серпня Михайло Горбачов помер у Москві на 92-му році життя.