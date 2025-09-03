Как дожить до 150 лет: Путин признал, что обсуждал возможное бессмертие с Си Цзиньпином

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с руководителем Китая Си Цзиньпином тему продления человеческой жизни. По его словам, современные биотехнологии позволяют прогнозировать увеличение продолжительности жизни в будущем.

Об этом российский президент заявил во время пресс-конференции по итогам визита в КНР, сообщает 1tv.ru. Он уточнил, что в ходе разговора с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждались перспективы продления жизни человека, в частности до 150 лет.

Путин подчеркнул, что новейшие технологии по пересадке органов создают предпосылки для значительного роста средней продолжительности жизни.

"Я еще не помню, какого года эти данные, по моему мнению, ООН. К этому году, по моему мнению, к 2050 году, на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей", — сказал он.

Он подчеркнул, что такие изменения будут иметь не только медицинские, но и общественные последствия. В частности, по его словам, увеличение количества пожилых людей будет влиять на социальные, политические и экономические процессы в мире.

