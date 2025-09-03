Як дожити до 150 років: Путін визнав, що обговорював можливе безсмертя із Сі Цзіньпіном

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив, що обговорював із головою Китаю Сі Цзіньпіном тему продовження людського життя. За його словами, сучасні біотехнології дозволяють прогнозувати збільшення тривалості життя у майбутньому.

Про це російський президент заявив під час пресконференції за підсумками візиту до КНР, повідомляє 1tv.ru. Він уточнив, що у процесі розмови із китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорювалися перспективи продовження життя людини, зокрема до 150 років.

Путін наголосив, що новітні технології із пересадки органів створюють передумови для значного зростання середньої тривалості життя.

"Я ще не пам'ятаю, якого року ці дані, на мою думку, ООН. До цього року, на мою думку, до 2050 року, на планеті людей старше 65 років буде більше, ніж 5-6-річних дітей", – сказав він.

Він підкреслив, що такі зміни матимуть не лише медичні, а й суспільні наслідки. Зокрема, за його словами, збільшення кількості людей похилого віку впливатиме на соціальні, політичні та економічні процеси у світі.

