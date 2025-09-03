Мріють про безсмертя: Путін, Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорили, як дожити до 150 років (відео)

Рідкісний випадок стався на військовому параді в Пекіні: приватна розмова трьох світових діячів потрапила на камери. Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин міркували про безсмертя.

Глава КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорили можливість збільшення тривалості життя людини. Агентство Bloomberg опублікувало їхню розмову на параді, записану при вимкненому мікрофоні.

Аудіозапис розмови трьох президентів тривав менше хвилини

Розмову було знято, коли президенти піднімалися до Воріт Тяньаньмень у Пекіні, де запланована церемонія з нагоди 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Аудіозапис "розмови про безсмертя" тривав менше ніж хвилину, у ньому вловили фрагмент, коли Сі Цзіньпін говорив мандаринським діалектом "у наші дні 70 років".

Перекладач передавав слова Сі Цзіньпіна російською і сказав таке: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина".

Путін хоче "досягти безсмертя"

Після цього перекладач передавав висловлювання російського лідера китайською мовою. Путін сказав: "Із розвитком біотехнологій людські органи можна буде трансплантувати постійно. Люди зможуть жити все молодше і молодше. Навіть досягти безсмертя".

Потім було чутно, як інший перекладач повторив корейською мовою згадку про трансплантацію органів.

Сі Цзіньпін у заключному слові заговорив китайською і зазначив, що згідно з прогнозами, у 21-му столітті у людей є шанси дожити до 150 років.

Як зазначає Bloomberg, вік і здоров'я турбують усіх трьох глав держав. Жоден із них не залишив явних наступників: 72-річний Сі Цзіньпін скасував обмеження на президентські строки і напевно буде балотуватися на четвертий термін.

Путіну також 72 роки, він змінив закони, щоб правити Росією довше. А 41-річний Кім взяв свою доньку в Пекін, що посилило чутки про те, що він готує її в наступниці.

Нагадаємо, Путін і Кім Чен Ин зустрілися 3 вересня і провели особисту бесіду без преси. Після діалогу персонал корейського лідера стирав усі сліди його перебування.

Фокус раніше писав, що Сі Цзіньпін показував на військовому параді 3 вересня потужну ядерну ракету DF-5C. Цей снаряд здатний вдарити по будь-якій цілі на планеті.