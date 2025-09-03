Мріють про безсмертя: Путін, Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорили, як дожити до 150 років (відео)
Рідкісний випадок стався на військовому параді в Пекіні: приватна розмова трьох світових діячів потрапила на камери. Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин міркували про безсмертя.
Глава КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорили можливість збільшення тривалості життя людини. Агентство Bloomberg опублікувало їхню розмову на параді, записану при вимкненому мікрофоні.
Розмову було знято, коли президенти піднімалися до Воріт Тяньаньмень у Пекіні, де запланована церемонія з нагоди 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні.
Аудіозапис "розмови про безсмертя" тривав менше ніж хвилину, у ньому вловили фрагмент, коли Сі Цзіньпін говорив мандаринським діалектом "у наші дні 70 років".
Перекладач передавав слова Сі Цзіньпіна російською і сказав таке: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина".
Путін хоче "досягти безсмертя"
Після цього перекладач передавав висловлювання російського лідера китайською мовою. Путін сказав: "Із розвитком біотехнологій людські органи можна буде трансплантувати постійно. Люди зможуть жити все молодше і молодше. Навіть досягти безсмертя".
Потім було чутно, як інший перекладач повторив корейською мовою згадку про трансплантацію органів.
Сі Цзіньпін у заключному слові заговорив китайською і зазначив, що згідно з прогнозами, у 21-му столітті у людей є шанси дожити до 150 років.
Як зазначає Bloomberg, вік і здоров'я турбують усіх трьох глав держав. Жоден із них не залишив явних наступників: 72-річний Сі Цзіньпін скасував обмеження на президентські строки і напевно буде балотуватися на четвертий термін.
Путіну також 72 роки, він змінив закони, щоб правити Росією довше. А 41-річний Кім взяв свою доньку в Пекін, що посилило чутки про те, що він готує її в наступниці.
Нагадаємо, Путін і Кім Чен Ин зустрілися 3 вересня і провели особисту бесіду без преси. Після діалогу персонал корейського лідера стирав усі сліди його перебування.
Фокус раніше писав, що Сі Цзіньпін показував на військовому параді 3 вересня потужну ядерну ракету DF-5C. Цей снаряд здатний вдарити по будь-якій цілі на планеті.