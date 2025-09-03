Мечтают о бессмертии: Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудили, как дожить до 150 лет (видео)

Редкий случай произошел на военном параде в Пекине: частный разговор трех мировых деятелей попал на камеры. Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын рассуждали о бессмертии.

Глава КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили возможность увеличения продолжительности жизни человека. Агентство Bloomberg опубликовало их разговор на параде, записанный при выключенном микрофоне.

Аудиозапись разговора трех президентов длилась меньше минуты

Разговор был заснят, когда президенты поднимались к Воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где запланирована церемония по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне.

Аудиозапись "разговора о бессмертии" длилась менее минуты, в ней уловили фрагмент, когда Си Цзиньпин говорил на мандаринском диалекте "в наши дни 70 лет".

Переводчик передавал слова Си Цзиньпина на русском и сказал следующее: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок".

Путин хочет "достичь бессмертия"

После этого переводчик передавал высказывания российского лидера на китайском языке. Путин сказал: "С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно. Люди смогут жить все моложе и моложе. Даже достичь бессмертия".

Затем было слышно, как другой переводчик повторил на корейском языке упоминание о трансплантации органов.

Си Цзиньпин в заключительном слове заговорил на китайском и отметил, что согласно прогнозам, в 21-м столетии у людей есть шансы дожить до 150 лет.

Как отмечает Bloomberg, возраст и здоровье беспокоят всех трех глав государств. Ни один из них не оставил явных преемников: 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения на президентские сроки и наверняка будет баллотироваться на четвертый срок.

Путину также 72 года, он изменил законы, чтобы править Россией дольше. А 41-летний Ким взял свою дочь в Пекин, что усилило слухи о том, что он готовит ее в преемницы.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын встретились 3 сентября и провели личную беседу без прессы. После диалога персонал корейского лидера стирал все следы его пребывания.

Фокус ранее писал, что Си Цзиньпин показывал на военном параде 3 сентября мощную ядерную ракету DF-5C. Этот снаряд способен ударить по любой цели на планете.