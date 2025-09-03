Мечтают о бессмертии: Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудили, как дожить до 150 лет (видео)
Редкий случай произошел на военном параде в Пекине: частный разговор трех мировых деятелей попал на камеры. Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын рассуждали о бессмертии.
Глава КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили возможность увеличения продолжительности жизни человека. Агентство Bloomberg опубликовало их разговор на параде, записанный при выключенном микрофоне.
Разговор был заснят, когда президенты поднимались к Воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где запланирована церемония по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне.
Аудиозапись "разговора о бессмертии" длилась менее минуты, в ней уловили фрагмент, когда Си Цзиньпин говорил на мандаринском диалекте "в наши дни 70 лет".
Переводчик передавал слова Си Цзиньпина на русском и сказал следующее: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок".
Путин хочет "достичь бессмертия"
После этого переводчик передавал высказывания российского лидера на китайском языке. Путин сказал: "С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно. Люди смогут жить все моложе и моложе. Даже достичь бессмертия".
Затем было слышно, как другой переводчик повторил на корейском языке упоминание о трансплантации органов.
Си Цзиньпин в заключительном слове заговорил на китайском и отметил, что согласно прогнозам, в 21-м столетии у людей есть шансы дожить до 150 лет.
Как отмечает Bloomberg, возраст и здоровье беспокоят всех трех глав государств. Ни один из них не оставил явных преемников: 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения на президентские сроки и наверняка будет баллотироваться на четвертый срок.
Путину также 72 года, он изменил законы, чтобы править Россией дольше. А 41-летний Ким взял свою дочь в Пекин, что усилило слухи о том, что он готовит ее в преемницы.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын встретились 3 сентября и провели личную беседу без прессы. После диалога персонал корейского лидера стирал все следы его пребывания.
Фокус ранее писал, что Си Цзиньпин показывал на военном параде 3 сентября мощную ядерную ракету DF-5C. Этот снаряд способен ударить по любой цели на планете.