Видалили всі сліди ДНК: слуги Кім Чен Ина протерли меблі після його зустрічі з Путіним (відео)

Усе, до чого торкався Кім Чен Ин, персонал, який прибув із ним із Пхеньяна, ретельно витер. А деякі предмети, на кшталт склянки, просто забрали.

Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрілися 3 вересня після масштабного військового параду в Пекіні, на якому голова КНР Сі Цзіньпін продемонстрував зростаючий дипломатичний авторитет своєї країни у світі. Але після бесіди, на яку не запросили журналістів, персонал Кіма знищив усі сліди його перебування в залі для конференцій, пише Daily Mail.

На відео видно, як чоловік і жінка в темних костюмах протирають спинку стільця, на якому сидів Кім, і забирають його склянку на підносі. Також вони протерли дерев'яні підлокітники крісла і навіть столик поруч із ним. Після чоловік відзвітував про прибирання по рації і сховав серветку в пакетик.

"Після переговорів співробітники, які супроводжували главу КНДР, ретельно знищили всі сліди присутності Кіма. Вони забрали склянку, з якої він пив", — повідомив російський журналіст Олександр Юнашев, зазначивши, що Путін і Кім покинули кабінет "дуже задоволеними" і вирушили пити чай.

Неясно, чи завжди персонал прибирає ДНК Кіма, чи це сталося, тому що він зустрічався з російським президентом. Але ходять чутки, що після Путіна прибирають не менш ретельно з 2017 року і це стосується не тільки ДНК.

При цьому тайванські ЗМІ стверджують, що Кім Чен Ин також дбає про те, щоб нічого, що виходить з його тіла, не дісталося ворогам.

Навіть його броньований поїзд, на якому він прибув до Пекіна, обладнаний спеціальним туалетом. Повідомляється, що оточення Кім Чен Ина також проявляло крайню обережність під час відвідування інших заходів, мінімізуючи ризик витоку будь-якої біометричної інформації, такої як слина, волосся і відбитки пальців. Передбачається, що противники Кіма і Путіна можуть дізнатися щось, що ретельно приховується, про їхнє здоров'я, якщо якісь зразки будуть доступні для аналізів.

Поїздки Кім Чен Ина за кордон супроводжуються суворими заходами безпеки, що змушують його оточення не тільки знижувати ризики замаху, а й запобігати зовнішньому доступу до біологічної інформації Кіма.

Навіть коли Кім Чен Ин інспектує військові об'єкти або заводи в Північній Кореї, він тримає у своєму автомобілі спеціальний туалет і ванну кімнату для себе під час поїздки.

У 2019 році, прямуючи до В'єтнаму на саміт США і Північної Кореї, Кім Чен Ин ненадовго зупинився на платформі вокзалу Наньнін на півдні Китаю, щоб покурити. Його сестра, Кім Е Чжон, тримала попільничку і збирала його недопалки.

Він навіть возить із собою ручки, щоб не залишати відбитків пальців.

Нагадаємо, парад у Пекіні відвідали глави 26 держав. Зокрема й президент Білорусі Олександр Лукашенко, який отримав від Кім Чен Ина запрошення в гості. Дональд Трамп відреагував на парад іронічно, зазначивши, що голови КНДР, Китаю і РФ "будують проти нього змови".

Також Фокус писав, що Сі Цзіньпін показав на параді. Там була представлена потужна ядерна ракета, яка може уразити будь-яку ціль на Землі.