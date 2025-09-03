"Ви змовляєтесь проти США": Трамп передав "вітання" Путіну та Кім Чен Ину до Китаю

Президент США Дональд Трамп передав "вітання" президенту Росії Володимиру Путіну та лідеру КНДР Кім Чен Ину, які перебувають з офіційним візитом у Китаї на святкуванні 80-ї річниці перемоги над Японією та закінчення Другої світової війни.

"Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю мають великий і тривалий день святкування. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки", — написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що багато американців загинули за "прагнення Китаю до перемоги та величі" та висловив сподівання, що їх належно вшанують.

"Велике питання, на яке треба відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Сі Цзіньпін про величезну підтримку та "кров", яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника", — наголосив Трамп.

Сам пост Трамп зробив, коли у Китаї розпочався військовий парад.

Пост Трампа Фото: Скриншот

