"Дізнався цікаві речі": Трамп з'явився на публіці і відповів, чи говорив із Путіним (відео)

Президент США Дональд Трамп анонсував оприлюднення "цікавих речей" щодо мирних переговорів. При цьому у відповідь на питання про потенційну зустріч Зеленського і Путіна він навів цифри втрат ЗСУ і ЗС РФ за останній тиждень.

Related video

Американський президент відповів на питання про мирні переговори та потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна під час виступу перед пресою в Овальному кабінеті Білого дому 2 вересня. Це була його перша офіційна поява на публіці після 26 серпня.

Журналістка запитала Дональда Трампа, чи говорив він із Володимиром Путіним протягом останнього тижня.

"Я дізнався про речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про це найближчими днями", — відповів президент США.

Також репортерка спитала Трампа, яких заходів можуть вжити США, якщо зустріч Путіна і Зеленського не відбудеться. У відповідь американський лідер назвав цифри, за його даними, втрат ЗСУ і ЗС РФ у російсько-українській війні за минулий тиждень.

"Подивимося, що може статися. Побачимо, що вони зроблять. Я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів в обох країнах. 7 313 солдатів, якщо бути точним, без будь-якої причини. І російські, і українські солдати. Я хочу, щоб це закінчилося", — відповів Трамп.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами та розмови з Путіним 19 серпня Трамп анонсував тристоронню зустріч лідерів.

В інтерв'ю журналістці Daily Caller Рейган Різ 29 серпня Трамп заявляв, що не вірить у зустріч Путіна і Зеленського у двосторонньому форматі, і що, на його думку, можливий лише тристоронній саміт. При цьому війну Росії проти України він порівняв із "бійкою дітей на дитячому майданчику".

Зазначимо також, міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував розширення санкцій проти РФ. За його словами, адміністрація Трампа розглядає посилення обмежень, оскільки Путін попри свої обіцянки "підло посилив бомбардування" України.