"Путін підло посилив бомбардування": у Трампа анонсували розширення санкцій проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає застосування нових санкцій проти Росії. Він зазначив, що після саміту на Алясці президент РФ Володимир Путін, попри свої обіцянки, посилив бомбардування України.

За словами Бессента, адміністрація Трампа "розглядає всі варіанти" антиросійських санкцій. В опублікованому 1 вересня інтерв'ю Fox News він заявив, що нові обмеження будуть обговорюватися у Білому домі протягом найближчого тижня.

"Я думаю, що все вирішено", — сказав міністр фінансів США.

Він зазначив, що після історичного саміту з Трампом 15 серпня в Анкориджі в американському штаті Аляска та телефонної розмови, яка відбулася між ними після зустрічі президента США з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня російський лідер не виконав того, що обіцяв, а зробив протилежне.

"Фактично, він в огидний, підлий спосіб посилив бомбардування", — сказав Скотт Бессент.

Нагадаємо, 15 серпня, дорогою на зустріч із президентом РФ в Анкориджі на Алясці, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Володимир Путін не припинить війну, він посилить санкції проти війни.

Військовий аналітик Майкл Кларк 29 серпня назвав зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським малоймовірною та зазначив, що Дональд Трамп не зміг досягти значного прогресу в мирних перемовинах.

Зазначимо, під час масованого обстрілу Києва 28 серпня було зафіксовано пошкодження в усіх районах столиці, загинули щонайменше 23 людини — серед них 4 дитини.