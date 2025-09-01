"Путин подло усилил бомбардировки": у Трампа анонсировали расширение санкций против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает применение новых санкций против России. Он отметил, что после саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин, несмотря на свои обещания, усилил бомбардировки Украины.

Related video

По словам Бессента, администрация Трампа "рассматривает все варианты" антироссийских санкций. В опубликованном 1 сентября интервью Fox News он заявил, что новые ограничения будут обсуждаться в Белом доме в течение ближайшей недели.

"Я думаю, что все решено", — сказал министр финансов США.

Он отметил, что после исторического саммита с Трампом 15 августа в Анкоридже в американском штате Аляска и телефонного разговора, который состоялся между ними после встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа российский лидер не выполнил того, что обещал, а сделал противоположное.

"Фактически, он отвратительным, подлым способом усилил бомбардировку", — сказал Скотт Бессент.

Напомним, 15 августа, по дороге на встречу с президентом РФ в Анкоридже на Аляске, президент США Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин не прекратит войну, он усилит санкции против войны.

Военный аналитик Майкл Кларк 29 августа назвал встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским маловероятной и отметил, что Дональд Трамп не смог достичь значительного прогресса в мирных переговорах.

Отметим, во время массированного обстрела Киева 28 августа были зафиксированы повреждения во всех районах столицы, погибли по меньшей мере 23 человека — среди них 4 ребенка.