Трамп не смог: Путин отказывается от встречи с Зеленским, — Sky News

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского пока маловероятна из-за глубоких политических разногласий и взаимных обвинений. Дональд Трамп, который ранее пытался выступить посредником в переговорах, пока не смог обеспечить значительного прогресса в прекращении огня.

По информации Sky News, после недавней встречи Трампа с Путиным на Аляске две недели назад достичь существенного прогресса в направлении урегулирования конфликта не удалось. При этом даже идея организации прямой встречи между Путиным и Зеленским, на которую надеялся Трамп, выглядит маловероятной в ближайшем будущем.

Военный аналитик Майкл Кларк в своем еженедельном интервью в среду отметил, что перспектива такой встречи сейчас крайне сомнительна. Одной из основных причин он назвал позицию российского президента, который не признает легитимность украинского лидера.

"Он говорит, что Зеленский — лидер фашистского режима, и я не собираюсь с вами встречаться", — пояснил Кларк.

По его словам, Путин допускает возможность заключения мирного соглашения на уровне министров иностранных дел, но это предложение не нашло поддержки ни у Трампа, ни у Зеленского.

"Кажется, Трамп видит логику необходимости встречи Путина и Зеленского, на которой он присоединится к ним и сведет их обоих вместе. Но Путин сказал, что он этого категорически не сделает", — добавил аналитик.

Также Майкл Кларк отметил, что нынешняя дипломатическая активность в основном сосредоточена на поиске виновных в неудачах переговорного процесса. По его мнению, вся политика сейчас больше напоминает игру в обвинения: в случае, если Трамп будет возлагать ответственность на Зеленского и европейских партнеров, США могут ограничить поддержку Украины или сотрудничество в сфере разведки. Если же вину будут считать за Путиным или распределять ее между обоими лидерами, последствия для международной политики будут другими, подчеркнул эксперт.

Отметим, что 28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отсутствии перспектив проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме этого, СМИ сообщали, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным 6 августа бывший президент США пытался продвинуть переговоры по завершению войны в Украине, опираясь на сообщение своего посланника Стивена Уиткоффа о якобы возможных уступках России. Однако уже на следующий день стало понятно, что истинные намерения Москвы остаются неизвестными, а саммит на Аляске 15 августа не дал никаких результатов. Это показывает, что война в ближайшее время вряд ли завершится, а Трамп оказался в дипломатическом тупике.