Планы Трампа зашли в "тупик": мир в Украине остается отдаленной перспективой, — Reuters

После встречи с Путиным 6 августа Трамп попытался добиться прорыва в переговорах о завершении войны в Украине, опираясь на сообщение своего посланника Виткоффа о якобы возможных территориальных уступках России. Однако уже на следующий день выяснилось, что реальные намерения Москвы остаются неизвестными, а саммит на Аляске 15 августа не дал никаких результатов, подтверждая, что война в ближайшее время не завершится.

По данным Reuters, Виткофф сначала сообщил Трампу, что Путин готов вывести войска из регионов Запорожья и Херсона в обмен на уступки Киева по Донецку и Луганску. Это предложение удивило европейских лидеров, поскольку резко отличалось от их оценок позиции Москвы. Уже на следующий день Уиткофф изменил свое заявление, утверждая, что Путин не предлагал таких шагов, а лишь намекал на меньшие уступки — например, что Россия не будет требовать официального признания Запорожья и Херсона своими территориями.

Кроме этого, источники отмечают, что Уиткофф, который не имел опыта в дипломатии, нарушил протокол, посетив встречу без нотатора Государственного департамента, из-за чего точные предложения Путина остались неизвестными. Американские и европейские чиновники подчеркивают, что такой подход Трампа, который полагается больше на доверенных лиц и интуицию, чем на традиционные дипломатические каналы, создал путаницу внутри администрации и среди союзников.

В общем, саммит на Аляске завершился обменом теплыми словами, но никакого соглашения достигнуто не было. Более того, российские атаки на Украину, включая масштабный ракетный и беспилотный обстрел Киева, продемонстрировали отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. В частности, бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что Россия не изменила своей позиции, а война продолжается без четкой стратегии принуждения Москвы к прекращению боевых действий.

Сейчас российские чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, четко заявили, что не примут никаких гарантий безопасности со стороны Украины, которые предусматривают размещение иностранных войск на ее территории. Хотя Трамп призвал к встрече между Путиным и Зеленским, Москва считает такой саммит маловероятным в краткосрочной перспективе. И все же, как пишет Reuters, Курт Волкер выразил оптимизм, что Трамп в конце концов окажет сильное давление на Путина через жесткие экономические санкции и военную поддержку Украины, отметив: "У Трампа действительно не останется выбора".

Несмотря на противоречивые оценки, Трамп и его команда настаивали, что достигли значительного прогресса в дипломатических усилиях, сравнивая свои действия с предыдущей администрацией. Между тем европейские лидеры вместе с Украиной прорабатывают стратегию будущих гарантий безопасности, однако по мнению издания, завершение войны в ближайшей перспективе выглядит маловероятным.

