Плани Трампа зайшли у "глухий кут": мир в Україні залишається віддаленою перспективою, — Reuters

Після зустрічі з Путіним 6 серпня Трамп спробував домогтися прориву у переговорах про завершення війни в Україні, спираючись на повідомлення свого посланця Віткоффа про нібито можливі територіальні поступки Росії. Проте вже наступного дня з’ясувалося, що реальні наміри Москви залишаються невідомими, а саміт на Алясці 15 серпня не дав жодних результатів, підтверджуючи, що війна найближчим часом не завершиться.

За даними Reuters, Віткофф спершу повідомив Трампа, що Путін готовий вивести війська з регіонів Запоріжжя та Херсона в обмін на поступки Києва щодо Донецька та Луганська. Ця пропозиція здивувала європейських лідерів, оскільки різко відрізнялася від їхніх оцінок позиції Москви. Уже наступного дня Віткофф змінив свою заяву, стверджуючи, що Путін не пропонував таких кроків, а лише натякав на менші поступки — наприклад, що Росія не вимагатиме офіційного визнання Запоріжжя та Херсона своїми територіями.

Окрім цього, джерела зазначають, що Віткофф, який не мав досвіду в дипломатії, порушив протокол, відвідавши зустріч без нотатора Державного департаменту, через що точні пропозиції Путіна залишилися невідомими. Американські та європейські чиновники підкреслюють, що такий підхід Трампа, який покладається більше на довірених осіб і інтуїцію, ніж на традиційні дипломатичні канали, створив плутанину всередині адміністрації та серед союзників.

Загалом, саміт на Алясці завершився обміном теплими словами, але жодної угоди досягнуто не було. Ба більше, російські атаки на Україну, включно з масштабним ракетним і безпілотним обстрілом Києва, продемонстрували відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту. Зокрема, колишній посол США в НАТО Курт Волкер заявив, що Росія не змінила своєї позиції, а війна триває без чіткої стратегії примусу Москви до припинення бойових дій.

Наразі російські чиновники, включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, чітко заявили, що не приймуть жодних гарантій безпеки з боку України, які передбачають розміщення іноземних військ на її території. Хоча Трамп закликав до зустрічі між Путіним і Зеленським, Москва вважає такий саміт малоймовірним у короткостроковій перспективі. Та все ж, як пише Reuters, Курт Волкер висловив оптимізм, що Трамп зрештою чинитиме сильний тиск на Путіна через жорсткіші економічні санкції та військову підтримку України, зазначивши: "У Трампа справді не залишиться вибору".

Попри суперечливі оцінки, Трамп та його команда наполягали, що досягли значного прогресу у дипломатичних зусиллях, порівнюючи свої дії з попередньою адміністрацією. Тим часом європейські лідери разом з Україною опрацьовують стратегію майбутніх гарантій безпеки, однак на думку видання, завершення війни в найближчій перспективі виглядає малоймовірним.

