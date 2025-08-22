Україна може бути змушена погодитися на угоду на умовах Росії, — Politico

Лідер Білого дому Дональд Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах Росії, щоб зупинити війну. Переговори між США, Європою та Києвом щодо гарантій безпеки та післявоєнних домовленостей залишаються складними та непередбачуваними.

За інформацією Politico, Трамп наголошує своїм соратникам, що переговори з обома сторонами продовжуються, хоча лідери Росії та України останніми днями дистанціювалися від обговорень. Кремль публічно спростував твердження Трампа про готовність до нових гарантій безпеки, одночасно посилюючи ракетні атаки на Україну. Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав трансатлантичні переговори "шляхом у нікуди".

Зокрема, Трамп і його команда з національної безпеки продовжують контакти з російськими та українськими посадовцями щодо двосторонньої зустрічі, але офіційно Кремль не підтвердив жодних домовленостей. За словами високопосадовців Білого дому, президент США переконаний, що Росія має перевагу у війні, і тому її потрібно умовити до мирних переговорів, тоді як Україна залежить від підтримки США та союзників.

У приватних коментарях Трамп зазначав, що Путін "хоче укласти угоду", але фактичних ознак готовності Кремля завершити конфлікт немає. Водночас Україна продовжує зазнавати масштабних атак. Так, лише в ніч проти 21 серпня ЗС РФ запустили у напрямку України майже 600 засобів повітряного нападу, уразивши певні локації, зокрема американський завод електроніки у Мукачеві. Ба більше, як пише Politico, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія намагається уникнути зустрічі та припинення війни, і погодився з тезою Трампа, що для мирних переговорів потрібен тиск на Москву.

Також видання зазначає, що представники Європи висловлюють обережний оптимізм щодо потенційної участі США у післявоєнних гарантіях безпеки, проте водночас визнають складність досягнення угоди, яка задовольнить обидві сторони. Експерти наголошують, що Путін не готовий робити поступки ціною національних інтересів Росії, а переговори залишаються "моторошним завданням", попри спроби Трампа виступати посередником.

Варто зазначити, що, як видно з уривка відео Clash Report, Трамп висловив сподівання, що Путін та Зеленський зможуть налагодити співпрацю, хоча він визнає, що наразі між ними існують очевидні труднощі у взаєморозумінні.

У відео він заявив, що не хоче сам брати участь у переговорах, а краще, щоб лідери країн зустрілися і спробували знайти рішення.

Дональд Трамп також наголосив на великих людських втратах у війні — близько семи тисяч солдатів загинули за тиждень — і підкреслив, що потрібно зупинити кровопролиття. Він додав, що раніше зупинив сім війн і сподівається знайти вихід і для цього конфлікту, хоча вважає його дуже складним.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час саміту з Дональдом Трампом в Алясці висунув Україні нові вимоги щодо Донбасу, нейтралітету та відмови від вступу до НАТО. Москва пропонує компроміс, але Київ та Захід залишаються скептичними щодо умов, які фактично обмежують суверенітет України.

Раніше Фокус писав, що наступний крок у мирному процесі, за задумом президента США Дональда Трампа, має відбутися без його безпосередньої участі. Він попередив своїх головних радників, що поки "відступає" від переговорів щодо припинення війни.